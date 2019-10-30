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قال المحامي مطلق الجدعي إنه يحق لجميع الرياضيين بالكويت رفع دعوى للمطالبة بمستحقاتهم من 2007 بعد صدور حكم محكمة التمييز برفض طعني الهيئة العامة للرياضة ونادي النصر ومؤيدة أحقية لاعب بـ 17 ألف دينار لعدم صرف مبالغ الاحتراف الجزئي وما تم خصمه دون وجه حق من صندوق اللاعبين. وكتب الجدعي عبر حسابه في «تويتر»: تحصلت على حكم يعتبر سابقة قضائية في تاريخ الكويت.. قضت محكمة التمييز برفض الطعنين المقدمين من نادي النصر والهيئة العامة للرياضة ضد موكلي يوسف النوت على حكم الاستئناف الصادر لصالح موكلي بمبلغ 17:400 دينار وذلك لعدم صرف مبالغ الاحتراف الجزئي ومبالغ ما تم خصمه منه دون وجه حق (100 دينار من صندوق اللاعبين عن كل شهر من عام 2007 وحتى تاريخ 2014 ).

