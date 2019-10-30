محلية

اختتمت مساء أول من أمس دورة المنسق الإعلامي والتي نظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم بإشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، حيث حاضر في الدورة الماليزي كريستوفر راج بمشاركة 36 منسقاً واعلامياً يمثلون الأندية المحلية وكذلك مختلف وسائل الإعلام المحلية. وسلم نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة ورئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد سطام السهلي والمحاضر الآسيوي، الشهادات للمشاركين، متمنين لهم التوفيق في مهامهم.

وصرّح السهلي أن هذه الدورة تعتبر امتدادا لخطة العمل المتبعة من أجل تطوير ورفع مهارات المنسق الإعلامي، وكذلك ايضاح أهمية دور المنسق الاعلامي فى الاندية والاتحاد، والتعريف بالمهام والواجبات الموكلة إليه قبل وخلال وبعد المباريات.

ووجه السهلي الشكر إلى رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف ونائبه أحمد عقلة وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالتكليف صلاح القناعي على اهتمامهم بإقامة مثل هذه الدورات والفعاليات التي تسهم في تطوير عمل اللجنة ومواكبة كل المستجدات على الصعيد الاسيوي، خصوصاً في ظل أهمية تواجد المنسق الإعلامي في المباريات.

