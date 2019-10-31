مال وأعمال

تتجه هيئة القوى العاملة إلى اصدار قرار جديد ضمن خطة الإحلال بالوظائف في البلاد، يقضي بفرض عملية الإحلال في القطاع الخاص التي تسهم الدولة في شركاتها،وذلك من خلال تكويت وتوطين القيادات العليا من منصب مدير عام حتى منصب الرئيس التنفيذي، والمديرين بالشركات الكبرى والمتوسطة والمؤسسات التمويلية وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في نقل مرحلة توطين الوظائف من الجهات والمؤسسات العامة إلى شركات القطاع الخاص.

وكشفت مصادر متصلة لـ «النهار» أن اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية في الكويت، قررت إلزام الشركات بتعيين قياديين مواطنين بدلاً من الوافدين، بالإضافة إلى تعيين جميع مسؤولي الإدارات من الكويتيين، مع الإبقاء على الوظائف الأقل للوافدين، خلال الفترة المقبلة. ووفقا للمستجدات وما اعد من تقارير حول رفع معدلات التوطين في القطاع الخاص ووفقا للقرارات سيتم بحلول 2021 إنهاء خدمات الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً في جميع الوظائف في البلاد، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، حيث سيتم إيقاف تجديد إقاماتهم في البلاد في حال تجاوزوا هذه السن. ويأتي هذا التوجه في ظل استهداف الحكومة تقليص كتلة الوافدين البالغة أعدادهم حالياً نحو 3.4 ملايين وافد في الكويت، يشكلون نحو 70 % من سكان البلاد، مقابل عدد المواطنين البالغ نحو 1.3 مليون مواطن يشكلون نحو 30 % من إجمالي السكان، حسب تقارير رسمية.

وتابعت المصادر أن هناك مساعي للموافقة علي منح الموظفين الكويتيين الراغبين في العمل الإضافي بالقطاع الخاص بما لا يتعارض مع وظيفته حيث يدرس حاليا اعداد بحث لتحسين دخل الفرد من خلال العمل الإضافي ووقف قرار منع الموظف من العمل خارج الوظيفة الحكومية مؤكدة أن الوضع المستقبلي يتطلب توفير المزيد من الفرص وعناصر الدخل للكويتيين بما يحقق معدلات النمو في الدخل.

واشارت إلى ان الوظائف الحكومية بدأت تصل لحد التشبع لذا بدأ المضي نحو توطين وظائف القطاع الخاص، وذلك وفقا لما اتخذته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها ومن أجل خفض الاعباء عن الميزانية.

