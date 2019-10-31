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احتمالية الخفض قد تصل إلى 25 نقطة أساس

البورصة بالأحمر وسط ترقب لقرار «المركزي»


أنهت البورصة تداولاتها أمس على تراجع، حيث هبط المؤشر العام 0.65 في المئة، وانخفض المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.26 و0.79 في المئة على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة اليوم 38.3 في المئة لتصل إلى 31.15 مليون دينار مقابل 22.52 مليوناً، كما زادت أحجام التداول 8.5 في المئة إلى 158.84 مليون سهم مقابل 146.4 مليون سهم بجلسة الاثنين.
ووفق محللين فإن الحذر يُخيم على التداولات مع تراجع الزخم الشرائي وسط ترقب قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة مع توقع خفضها بمقدار 25 نقطة أساس. وأضافوا أن النتائج الفصلية للشركات والبنوك سيكون لها الأثر الكبير في الفترة القادمة حيث ينتظر المستثمرون المزيد من الإفصاحات، مع توقع حدة التوتر في الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع احتمال توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بينهما في منتصف الشهر المُقبل سيؤثر إيجابياً على معنويات المستثمرين وتؤدي إلى تحسن الأسواق.


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