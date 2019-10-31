مال وأعمال

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عما حدث في مزاد العملات الأشهر في العالم في لندن، حيث عُرضت عملة إسلامية قديمة وهي «الدينار الحجازي الثاني» الذي يُعتبر من أندر العملات التي تم صكها في الإسلام، وتحديدًا عام 104هـ الموافق 723م، حيث بيعت العملة بقيمة 17 مليون ريال سعودي.

ويُعتبر الدينار، الذي أمر بصكه الخليفة الأموي آنذاك، واحدًا من عشر قطع موجودة في العالم ومكتوب فيه «معادن أمير المؤمنين في الحجاز»، ويُقصد أنه تم استخراج ذهبه من الحجاز، لذا أطلق عليه الدينار الحجازي. ووفقًا للصحيفة؛ فقد بيعت العملة المعدنية عن طريق مكالمة هاتفية مجهولة، بعد منافسة شرسة أشرفت عليها دار مزادات «مورتون أيدن» في لندن.

