مال وأعمال

كشفت مصادر حكومية عن أبرز ملامح استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في 2040، مشيرة إلى أنها حددت مجموعة من نقاط الضعف التي يواجهها القطاع النفطي لتجنبها ومن ذلك:-

• عدم شمولية أوجه التكامل بين الأنشطة الرئيسة والقطاعات المساندة.

• ضعف خطط التعاقب الوظيفي.

• إدارة سلسلة عمليات المؤسسة ليست بالمستوى الطموح لمواكبة التحديات.

• عدم توفر المرونة في التشغيل وإدارة العمليات والحد من اقتناص الفرص التسويقية.

• وجود ثغرات ملحوظة في القدرات المطلوبة لدعم التوسع والنمو في مجالات عمل جديدة.

كما حددت المصادر بعض أسباب تأخير مؤسسة البترول في تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية ومن ذلك:-

• المنافسة الشديدة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية.

• عدم دقة تقديرات الطلب العالمي المحلي على الطاقة.

• صعوبة الحصول على أراضي داخل الكويت.

• التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات وتأثيرها المحتمل على سير العمليات.

• ضعف أداء المقاولين ومسؤوليتهم تجاه تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم.

• وجود بعض العوامل الداخلية في القطاع النفطي كطول الدورة المستندية.

ما ترتب عليه قيام المؤسسة بتعديل بعض توجهاتها الاستراتيجية لعام 2040.

وبينت أنه عند إعداد توجهات المؤسسة الاستراتيجية لعام 2040 لقطاع الاستكشاف والإنتاج خارج الكويت، قامت المؤسسة بتحديث الهدف الاستراتيجي من خلال تقليل الاستثمار في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، والتركيز على القطاعات المتكاملة والمرتبطة بالموارد الهيدروكربونية داخل الكويت وخارجها.

وفيما يخص النقل البحري اشارت إلى أنه لا يوجد هدف كمي لبناء الناقلات، حيث نصت التوجهات بالمحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتلبية الغطاء الاستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية من ناقلات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال، بما يتماشى مع معدلات الإنتاج المستهدفة داخل الكويت.

وعن التسويق العالمي، أوضحت أنها تنص على تعزيز القدرة التسويقية للمواد الهيدروكربونية الكويتية عن طريق الاستثمار في مشروعات بنى تحتية لمساندة عمليات التسويق داخل الكويت وخارجها.

ولفتت إلى أن المؤسسة تعمل على إعداد الدراسات الفنية ومراجعة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على التوجهات الاستراتيجية بشكل دوري، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار بالتحديث والمراجعة.

