مال وأعمال

توقع محللون لـ «مباشر» أن تواصل الأسواق الخليجية الأداء المائل للهبوط في جلسة اليوم الخميس مع تطورات جديدة بشأن تأجيل موعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي بخصوص «الفائدة».

وعلى صعيد تطورات المحادثات التجارية عالمياً، قال الممثل التجاري الأميركي إن الولايات المتحدة سوف تبحث تمديد بعض إعفاءات التعريفات لسلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، في حين ذكر تقرير صحافي أن الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين قد لا يكون جاهزاً للتوقيع في الموعد المحدد الشهر المقبل.

ويترقب مستثمرو العالم ككل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأميركي» الذي سينتهي من اجتماعه مساء اليوم وسط توقعات أن يخفض معدل الفائدة، للمرة الثالثة هذا العام.

حذر وترقب

وقال المستشار الاقتصادي والمحلل الفني للأسهم إبراهيم الفيلكاوي لـ «مباشر» إن المستثمرين يسيطر عليهم بشكل كبير بالأسواق العالمية والخليجية حالة الحذر والترقب وسط انتظارهم عن كثب قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة التي من المرجح أن تنخفض.

وأوضح الفيلكاوي أن القرار المرتقب من قبل الفيدرالي سيكون له الأثر البالغ أولاً على الأسواق المالية بالمنطقة التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات طفيفة في جلسة الخميس ومع مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه إذا تم الخفض وذلك لأن كلفة المتاجرة بالأسهم ستكون أقل وسيكون حافزاً للمستثمرين بزيادة المراكز والدخول إلى عالم أسواق المال مجدداً. وأشار إلى أن هناك عوامل رئيسة ستؤثر خلال الأسابيع المقبلة على أداء أسواق الخليج وأبرزها نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ولا سيما فيما تخص باقي الشركات الكبرى التي تثير الحذر لدى مستثمري السوق السعودي.

وأشار إلى أن السوق السعودي لم تتفاعل في جلسة الأمس كما هو متوقع مع البيانات الرسمية التي أكدت ارتفاع الأرباح المجمعة للمصارف في الربع الثالث 2019.

ويعتقد الفيلكاوي أن تزايد حالة التشاؤم من قبل المتعاملين تجاه القطاع المصرفي الذي يتداول بعوائد استثمارية تفوق القطاعات الأخرى بالسوق في ظل تأكيد قوة الوضع المالي لأغلب المصارف «غير مبرر» ويعتبر فرصة للاستثمار طويل الأجل. ولفت إلى أن السوق تخلت عن مستويات مهمة كانت ستدعم مسارها الإيجابي، حيث أصبحت تتداول دون متوسط 21 يوماً؛ وفقدت المسار الصاعد واستمرار ذلك سيجعل الضغوط البيعية أكبر على السوق.

سلوك المستثمرين

ومن جانبه، توقع محلل الأسواق العالمية على الحمودي أن تستمر حالة الترقب في السيطرة على سلوك المستثمرين بالأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم وذلك لعدة أسباب أبرزها التأكد من اتجاه الأسواق العالمية التي أصبحت تتأثر بها وبأحداثها بشكل كبير.

وفي نهاية الجلسة الماضية شهدت الأسهم الأميركية والأوروبية هبوطاً قياسياً وسط متابعة المستثمرين عن كثب لنتائج أعمال الشركات وتطورات إتمام اتفاق التجارة المحتمل بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف أن الأسواق العالمية من المرجح أن تمر بمرحلة تذبذب خلال الأسبوع الحالي وذلك وسط التوقعات السلبية حيال البريكست والخروج البريطاني دون اتفاق. ولفت علي الحمودي إلى أن هناك عدة عوامل أيضاً تؤثر على تحركات الأسواق الخليجية حالياً وأبرزها قرار «الفيدرالي» المرتقب الذي سيؤثر على أداء قطاع البنوك والعقارات، حيث تعتبر تلك القطاعات المحرك الرئيس للبورصات بالمنطقة.

شراء أجنبي

وعلى صعيد الأسواق الإماراتية، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية، أنه على الرغم من التراجعات التي تشهدها الأسواق الخليجية إلا أن الأجانب يتجهون إلى الشراء واقتناص الفرص بالأسهم الإماراتية.

وأوضح إيهاب رشاد، أن الأسهم الإماراتية ولا سيما المصرفية من أكثر الأسهم الجاذبة على مستوى الخليج والشرق الأوسط حالياً من حيث مكررات ربحيتها المنخفضة. ومؤشر مكرر الربحية للأسهم يعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مديرو محافظ الاستثمار وكبار المستثمرين إلى جانب مؤشر مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية، وذلك قبل اتخاذ قرارهم بالاستثمار في الأسواق المالية.

