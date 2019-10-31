مال وأعمال

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أهمية المشاركة في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض «الذي اصبح محط أنظار العالم».

وقال الوزير الحجرف على هامش المنتدى ان الحضور الكبير جدا الذي شهدناه هذا العام يعكس المكانة التي وصلت اليها المبادرة.

واضاف ان المبادرة تجمع عددا من المجالات المهمة سواء الطاقة أو اسواق المال أو البنوك أو الصناديق السيادية أو الطاقة البديلة أو التكنولوجيا وتأثيرها على الاستثمار والبنى التحتية بقوة ضمن الجلسات الحوارية التي يشهدها المنتدى. وأشار الحجرف الى اننا التقينا في المبادرة بخبرات من كل أنحاء العالم حرصت على الحضور حيث استمعنا الى تجربة البرازيل والهند وكلمة ملك الاردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين وكذلك رؤية المملكة في منصة واحدة.

واكد ان استضافة السعودية للعام الثالث على التوالي هذا الحدث الاقتصادي المهم وبهذا الحضور هي نجاح كبير للسعودية مؤكدا اننا في الكويت فخورون بهذا النجاح الذي نعتبره نجاحا للكويت. وقال «الاشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة وجهود ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يخطون خطوات جبارة في مجالات عدة» معتبرا «ان اليوم يكتب تاريخ جديد في هذه المنطقة من العالم برئاسة المملكة لاجتماع (مجموعة العشرين) وهو الحدث الاقتصادي الكبير جدا».

واعتبر الحجرف ان ذلك كله يصب في تعزيز اقتصاديات دول الخليج وبالتالي وضع هذه المنطقة كأهم منطقة ليست فقط من ناحية انتاج وتزويد العالم بالطاقة النفطية ولكن ايضا بأن هذه المنطقة غنية بعقولها والأفكار الموجودة وشبابها وبقدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات على مستوى عال جدا.واشاد الوزير الحجرف بالجهود المبذولة في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر متمنيا له الاستمرارية والنجاح.وانطلقت اعمال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2019» أو «دافوس الصحراء» في الرياض أول امس الثلاثاء وتستمر حتى 31 اكتوبر الحالي بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبحضور مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.وتسعى المبادرة التي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان الى تسليط الضوء على الصناعات المستقبلية واثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام في دفع عجلة التنمية بالعالم.

في إطار ذي صلة بحث الحجرف مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين اليوم الاربعاء عددا من المواضيع المشتركة من ضمنها انطلاق مجلس الاعمال الكويتي الاميركي.

وقال الحجرف عقب اللقاء انه تم التطرق الى انطلاق مجلس الاعمال الكويتي الاميركي الذي اعلن عنه الاسبوع الماضي في واشنطن.واضاف ان مجلس الاعمال سيكون منصة لالتقاء رجال الاعمال الكويتيين مع نظرائهم الأميركيين لتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد الحجرف ان الكويت وأميركا تملكان علاقات صداقة قوية جدا حيث نحرص بمثل هذه اللقاءات على تأكيد اهمية ومتانة هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين

