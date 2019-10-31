مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: انخفضت أسعار النفط فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 في المئة إلى 61.52 دولارا للبرميل وكان قد انخفض إلى 61.32 دولارا.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 55.39 دولارا للبرميل وتراجع في وقت سابق لمستوى متدن عند 55.16 دولار.

وحسب بيانات معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركي بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى 436 مليون برميل مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة 494 ألف برميل.

وقالت مارغريت يانغ محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة «تجاهلت السوق إلى حد بعيد انخفاض مخزونات الخام الأميركية وافترضت أن جانب الطلب سيظل ضعيفا في المستقبل القريب..».

وتابعت «تبدد التفاؤل إزاء اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين يضغط أكثر على أسعار النفط إذ ان مخاطر التجارة تتجه للارتفاع».

