مال وأعمال

حصلت كي جي ال للمناولة على شواهد تزوير عديدة وواضحة وثابتة بأكثر من دليل في الاجراءات التي اتبعتها ادارة التنفيذ عند اخلاء أرض ميناء عبدالله الصناعية كون محضر اثبات الحالة ومحضر التنفيذ كلاهما تحرر في ذات الساعة والتوقيت وهذا لا يمكن حصوله عمليا ومنطقيا فضلا عن مخالفته للواقع الثابت في تصوير كاميرات المراقبة الأمنية المسجل بالتاريخ والوقت. جاء ذلك في تعليق لمحامي الشركة تعقيبا على ما نشر بشأن الشكوى التي تقدمت بها الى النيابة العامة بخصوص تزوير محاضر تنفيذ حكم اخلاء أرض ميناء عبدالله الصناعية.

وقال المحامون إن عدم اثبات مأمور التنفيذ واقعة استشكال الشركة في مواجهته بمحضر التنفيذ يعد تزويرا بالترك المعاقب عليه قانونا وهي وقائع جوهرية استلزمت اثباتها المادة 212 من قانون المرافعات الكويتي حيث ألزمت مأمور التنفيذ أن يرفق بمحضر التنفيذ المستندات التي يقدمها اليه المستشكل وأن يودعها ادارة كتاب المحكمة، وأيا ما كان وجهة نظر ادارة التنفيذ بشأن هذا الاشكال اذ أن تلك الوقائع المادية والقانونية جوهرية تخضع في كل الأحوال الى رقابة القضاء وبالتالي لا يجوز اخفاؤها عمدا وعدم اثباتها في محاضر التنفيذ.

وما زالت الشركة تتطلع الى سماع أقوالها وتقديم أدلتها في التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة.

