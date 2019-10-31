مال وأعمال

قال رئيس المالية في مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، والرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، شادي زهران إن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019، قدرها 190.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 169.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 12.7 في المئة.

وأضاف زهران، خلال مؤتمر المحللين حول النتائج المالية للربع الثالث من عام 2019، أن إجمالي إيرادات التمويل ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 701.2 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 10.2 في المئة.

وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 393.0 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة نمو 7.0 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

كما انخفضت نسبة الكلفة إلى الايراد لتبلغ 36.1 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 37.7 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 27.67 فلساً مقارنة بـ 24.58 فلساً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 12.6

في المئة.

وأكد زهران أن تحقيق نمو عشري في صافي الأرباح، وكذلك ارتفاع جميع المؤشرات المالية للبنك، جاء نتيجة نجاح استراتيجية تحقيق الاستدامة من خلال التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية، والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية لمواصلة تحسين جودة الأصول. كما أن الارتفاع المتواصل في صافي الإيرادات التشغيلية، مدعوماً بزيادة الايرادات التشغيلية يؤثر إيجاباً على صافي الربح.

ولفت إلى أن «بيتك» يسير على الطريق الصحيح في تحقيق انسجام الاداء بين بنوك المجموعة وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للاستفادة من عناصر قوة كل سوق تعمل فيها المجموعة.

لاعب رئيس

وقال زهران إن:» «بيتك» لاعب رئيس في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الضخمة ومساندة خطة التنمية في الكويت لترجمة رؤية الكويت 2035 الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي. ولقد قمنا بتمويل عدد كبير من المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية والإنشاءات، كما أن لنا دور فاعل في إصدارات الصكوك لكثير من البنوك والشركات المحلية والعالمية، وكذلك للحكومات».

صندوق ريت

وأفاد أن «بيتك كابيتال» طرحت أول صندوق متداول للاستثمار (ريت) باسم «صندوق بيتك كابيتال ريت» برأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار مع توزيعات شهرية، ضمن جهود الشركة لتنويع فرص الاستثمار أمام عملائها، وتقديم أدوات جديدة تسهم في تحقيق عوائد مجدية، والاستفادة من تطورات الأسواق محلياً وإقليمياً.

وأضاف أن نسبة الكلفة / الإيرادات تحسنت بمقدار 157 نقطة اساس لتبلغ 36.11 في المئة ما يدل على زيادة الكفاءة وانخفاض المصاريف التشغيلية.

نقلة نوعية

من جانبه، قال رئيس الاستراتيجية للمجموعة، فهد خالد المخيزيم إنه من المتوقع أن يتصاعد الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ليصل إلى نسبة 3.1 في المئة بعد التباطؤ الطفيف في عام 2019. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 1.8في المئة في عام 2019 وأن يرتفع معدل التضخم إلى 3 في المئة في عام 2020.

وأشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة فيتش أيضاً بتثبيت تصنيف قابلية البنك للاستمرار بدرجة «bb+».

ولفت المخيزيم إلى أن «بيتك» فاز بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية بالعالم 2019 من جلوبال فايننس ما يؤكد ريادته ونجاحه عالمياً.

509 فروع

وأوضح أن مجموعة بيتك تمتلك حالياً ما يزيد عن 509 فروع حول العالم، ما يؤكد استمرارية نقاط القوة الرئيسة والتي تشمل العديد من قنوات التوزيع الاستراتيجية بالإضافة إلى الاداء المالي المميز.

وأكد أن نجاح استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة أدى إلى نقلة نوعية في طرح الحلول المالية الرقمية من برمجيات تفاعلية ذاتية الخدمة، وإطلاق أول روبوتات مصرفية على مستوى الكويت تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أطلق «بيتك» للعملاء خدمة إيداع الشيكات عبر الموبايل - الأولى من نوعها.

يمكن لعملاء «بيتك» إيداع شيكاتهم في حساباتهم الكترونياً بسرعة وسهولة وأمان، من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق KFH Online وإدخال مبلغ الشيك المراد إيداعه، ثم التقاط صورة لكلا جانبي الشيك باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية، سيتم بعد ذلك إيداع المبلغ مباشرة في حساباتهم.

تعزيز مستويات الامان

وأشار إلى أن «بيتك» نجح أيضاً في تعزيز مستويات الأمان وتحليل البيانات، وتطوير البنية التحتية ومنصات تقديم الخدمات الالكترونية لتحسين تجربة العميل ضمن أعلى المعايير العالمية والذي بات عاملاً استراتيجياً لمواجهة تحديات الرقمنة والتكيف مع سرعة وتيرة وتنافسية البيئة التي تعمل بها البنوك ضمن أعلى المعايير.

كما أن «بيتك» يهدف للتوسع في عملياته بالشرق الأوسط وأوروبا، من خلال خدمات «البنك الرقمي» في تركيا، ومنصة «جزيل» في البحرين، إضافة إلى خدمات عصرية متطورة وذات كفاءة عالية عبر الأونلاين.

25 مليون دينار أرباح عمليات البيع

حول السبب وراء النمو في دخل الاستثمار، أجاب زهران أن السبب هو عمليات البيع التي تمت خلال الثلاثة أرباع السنوية - تسعة أشهر الكاملة. كما أن عمليات البيع التي قامت بها المجموعة بلغت 75 مليون دينار والتي حققت أرباحاً تبلغ حوالي 25 مليون دينار مقارنة بمبلغ 6 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام السابق والناتجة بشكل رئيس عن عمليات البيع.

1.5 مليار دينار زيادة

في الودائع

قال زهران إن «السبب في زيادة النقد والأصول الأخرى كما تعلمون والتي تعكس الزيادة في نمو الميزانية العمومية هو الزيادة التي حققناها في الودائع بمقدار 1.5 مليار دينار خلال 9 أشهر مقارنة بشهر ديسمبر. وكما ترون فإن النمو في مديونيات التمويل يبلغ 1.8 في المئة فقط اذا استبعدنا اثر انخفاض قيمة الليرة التركية سيصل الى 2.9 في المئة ومن ثم الصكوك ستجدون أن بيتك يمتلك مركز سيولة جيد باستمرار». وفيما إذا كانت نسبة الانخفاض في كلفة التمويل التي تم تحقيقها في الربع الثالث 2019 مستدامة، أجاب زهران أن صافي هامش التمويل مستدام وبدأ بالتحسن فعلا مقارنة بالربعين الأول والثاني من 2019.

الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية

قال زهران» إن الزيادة التي شهدناها في الودائع في النصف الأول من العام قد استمرت في الربع الثالث من العام، ويعود السبب في هذه الزيادة الى جميع الشركات التابعة بدون استثناء، وكما ذكرت هذه الزيادة تعكس ثقة مودعينا. وهذا ما استخدمناه لتحقيق النمو في قاعدة مودعينا. وعلى أي حال فإن الزيادة هذا العام قد تحققت بسبب الاستثمارات أو نتيجة للاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وخاصة في تركيا التي شهدنا فيها خبرة رقمية ناجحة في الأعمال المصرفية الرقمية بالإضافة إلى البحرين (جزيل)».