مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن استمرار الشراكة مع جمعية المنابر القرآنية وذلك عبر إطلاق الخطوة الثانية من رعاية البنك لتطبيق «خيركم» للتفسير الميسر للصم من خلال تطوير (جزء الأحقاف)، وذلك بعد النجاح الملموس الذى حققه تطبيق (جزء عم) الذى قام البنك برعايته كخطوة أولى من تطبيق (خيركم) الذي يعتبر البرنامج الأول من نوعه الذي يتضمن القرآن الكريم مع تفسير الآيات بلغة الإشارة.

وبهذه المناسبة صرحت سحر دشتي مدير حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية الإجتماعية في البنك الأهلي المتحد: إيمانا بأهمية رعاية ذوي الهمم في الكويت، فإن البنك الأهلي المتحد كان حريصا على عقد شراكة مجتمعية مع جمعية المنابر القرآنية في الكويت من خلال رعاية التطبيق القرآني الشامل للصم «جزء عم» في مرحلته الأولى، ليكون أول تطبيق نوعي يخدم هذه الفئة محليا وعالميا، وذلك إدراكا من البنك لأهمية دعم ومساندة هذه الفئة المهمة، والحرص على تذليل العقبات في طريقهم، وتعليمهم القرآن الكريم، كما يأتي رعاية تطبيق (خيركم) التفسير الميسر للصم في جزء «الأحقاف» استكمالا للشراكة المجتمعية بين المنابر القرآنية والبنك الأهلي المتحد.

وأضافت دشتي: أن البنك الأهلي المتحد يتجه في سياسته نحو كويت جديدة 2035 وذلك انطلاقا من توجيهات صاحب السمو حفظه الله ورعاه، ومن رؤية البنك الرامية إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي بهدف تحقيق الانتشار الأوسع والخدمة الأفضل.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د..أحمد الباطني عن شكره للبنك الأهلي المتحد على رعايته لتطبيق «خيركم» جزء 26 «الأحقاف» وذلك في حفل أقيم لهذه المناسبة في مقر البنك بحضور مدير عام حماية العملاء ورئيسة فريق المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي المتحد سحر دشتي.

