مال وأعمال

يقدم بنك الكويت الوطني رعايته الرئيسة لمهرجان Battle Fitness Festival الرياضي يومي 1-2 نوفمبر في الجزيرة الخضراء-شارع الخليج العربي، وهو حدث عالمي يشارك فيه رياضيون محترفون عالميون وهواة الرياضة، ويهدف إلى نشر التوعية حول أهمية الرياضة وتشجيع الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب.

ويقدم البنك دعمه لهذا المهرجان للعام الثاني على التوالي، وتتميز مشاركته هذا العام بتوفير مستوعبات لإعادة تدوير البلاستيك موزعة في مواقع مختلفة على مدى يومي المهرجان بهدف حث الزوار على ضرورة إعادة التدوير لتشجيع الزوار على جمع مخلفات البلاستيك والمساهمة في خفض استهلاك البلاستيك.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التنافسية، وسيكون للبنك الوطني ركن خاص يقدم فيه العديد من المسابقات الرياضية التنافسية للمشاركين بحيث يقدم للفائزين جوائز قيمة.

وقال مدير العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن رعاية بنك الكويت الوطني تسعى إلى خلق ترابط وتواصل اجتماعي بين الشباب، والمساهمة في رفع الوعي السليم بشأن ممارسة الرياضة.

وأضاف التركي أن بنك الكويت الوطني يبقى الأقرب إلى الشباب ويحرص على محاكاة تطلعاتهم ويتعرف على متطلباتهم ومواكبتها بأكثر الطرق عصرية وتطوراً، وعليه فإنه في سعي متواصل إلى تطوير خدماته وتنويعها بما يتناسب مع مختلف احتياجاتهم. ويمثل تواجده بمثل هذه المبادرات الشبابية المميزة والجاذبة فرصة لتعزيز دعمه للشباب وترسيخ جسور تواصله معهم.

ويتميز هذا المهرجان الرياضي بتنوع أهدافه ورسالته خاصة وأنه جمع بين التنافس الرياضي واستعراض المهارات الشبابية مما يمنحه قيمة مضافة تنعكس ايجاباً على تحفيز الشباب والطلبة في مختلف مجالات اهتماماتهم.

ويتخلل المهرجان بطولات عدة بمشاركة أكثر من 2500 متسابق ومتسابقة من الرياضيين المحترفين وحضور أكثر من 2000 مشجع، وتتنوع المشاركات في بطولة تسلق الحبال والاثقال وسحب الإطارات وغيرها من فئتي الرجال والنساء.

