مال وأعمال

أعلن بنك برقان، عن دعمه لمركز شراكة التوحد - الكويت (APK) لإعادة تأهيل وعلاج الأطفال ممن لديهم اضطراب طيف التوحد (ASD) حيث انهم بحاجة إلى رعاية خاصة واهتمام كبير. و قد قام البنك بتوقيع مبادرة شراكة للعام الثاني على التوالي 2019-2020 مع مركز شراكة التوحد الكويت الهدف منها هو أن نسلط الضوء على الحاجة في تحسين حياة الأطفال الذين يعانون من اضراب طيف التوحد لكي ينعموا بحياة كريمة على أكمل وجه ولكي يندمجوا مع باقي أقرانهم في المجتمع بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع التزام بنك برقان بدعم العديد من القضايا الإنسانية التي تعزز دوره كمحفز للتغيير الإيجابي في المجتمع.

ومن جانبها قالت مدير العلاقات الخارجية في بنك برقان- حصة النجادة: «نحن فخورون جدا بهذه الشراكة الفريدة من نوعها و للعام الثاني على التوالي، فمركز شراكة التوحد-الكويت.

