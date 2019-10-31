مال وأعمال

كرم مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية «FinTech»، بنك وربة كراعٍ بلاتيني، وتأتي رعاية بنك وربة لهذا المؤتمر تأكيداً على التزامه بلعب دور مهم في التحول الرقمي لإثراء الحياة اليومية للأفراد، ومواكبةً منه للتطورات العالمية في هذا القطاع، لا سيما مع الدور الكبير، الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات في دعم التكنولوجيا المالية، لجعلها أكثر كفاءة، وفي متناول الجميع.

وحول هذه الرعاية، صرّح أيمن المطيري - المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة قائلاً: «يعد مؤتمر ومعرض «FinTech» من أهم الأحداث التي يتم عقدها في الكويت والمختصة بمناقشة تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على القطاع المالي سواء بالسلب أو الايجاب كما يبحث سبل تطوير هذا القطاع باستخدام وسائل حديثة تحاكي روح العصر ونمطه المتسارع؛ ونسبة الى نمو الاتجاه الرقمي لبنك وربة عبر ابتكار العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية من خلال مصنعه الرقمي «الوتين»، فإننا لا نـألو جهدا في المشاركة في فعاليات استراتيجية، تلقي الضوء على آخر المستجدات في القطاع المصرفي الرقمي وتناقش جميع الأمور المهمة المتعلقة فيه للتباحث في إيجاد حلول لها».

وبيّن، المطيري أن مشاركة بنك وربة في مؤتمر ومعرض FinTech كراعٍ بلاتيني تأتي من منطلق استراتيجية البنك في تقديم خدمات مصرفية رقمية ومنتجات مالية متميزة وفقا لأعلى المعايير العالمية من خلال قنوات مصرفية جديدة ومبتكرة تتيح لعملائنا ممارسة معاملاتهم البنكية في أي وقت وأي مكان بكل يسر وسهولة.

