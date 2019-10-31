اقتصاد مصر

تفقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية د.سحر نصر مشروع سيتي سنتر ألماظة، الذي تم إنشاؤه وفقا لنظام المناطق الاستثمارية، باستثمارات 9.35 مليارات جنيه، وذلك بحضور الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر عبدالله النقراشي.

ويقع المشروع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فدان، ويضم أكثر من 260 متجرًا للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشادت نصر بالمشروع الذي يعد ضمن المناطق الاستثمارية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ساهمت الوزارة في استصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروع، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أسهم في إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حالياً 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروعاً بإجمالي رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل، ويتم حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.

فيما أكد الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر عبدالله النقراشي، أن مشروع سيتي سنتر ألماظة رابع مركز تجاري في مصر تمتلكه شركة ماجد الفطيم، موضحاً أن شركة ماجد الفطيم تستثمر في مصر منذ 21 عاماً من خلال امتلاكها وإداراتها مجموعة من المراكز التجارية والتي تضم مول مصر، سيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر إسكندرية.

