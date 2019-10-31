اقتصاد مصر

أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري د.هشام توفيق أنه تم إطلاق أولى مراحل مشروع «جسور» الذي تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول أفريقيا، وتتمثل المرحلة الأولى في خدمة النقل الملاحي المنتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في كينيا، موضحاً انطلاق 52 حاوية مكافئة بتلك المرحلة ما يمثل أكثر من 50 في المئة في المئة من المستهدف في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء خدمات مشروع «جسور» والذي انطلق في أكتوبر الجاري.

وأشار «توفيق» خلال اجتماعه برئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ مشروع «جسور» من خلال الشركات التابعة لها لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات والتسويق والتأمين - عبر نافذة واحدة - للمصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية .

ونوّه إلى إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يحمل اسم «Gosour»، يوفر إمكانية التواصل بأشكاله المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم، وتلقى الطلبات.

وأشار إلى أنه من المقرر اكتمال باقي عناصر وخدمات مشروع «جسور» خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020، والتي تشمل النقل البري للبضائع، والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة) والتخليص الجمركي، والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، والتأمين على البضائع.

وأكد أنه تم تأسيس شركة جديدة للتسويق والوساطة بالتعاون مع البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلي ومصر والقاهرة)، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المستهدفة بشرق أفريقيا، وذلك نظراً لأهمية نشاط التسويق والوساطة للتوفيق بين المصدرين والمستوردين من الجانبين، ولتشجيع الطلب على الصادرات المصرية وبالتالي على الخدمات التي يقوم المشروع على توفيرها.

إلى ذلك استعرض وزير قطاع الأعمال خلال اجتماعه برئيس الحكومة المصرية التعاون مع الجانب الصيني في مجال تصنيع السيارات الكهربائية الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل الاتفاق مع ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في هذا المجال لإقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات.

