اقتصاد مصر

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض منتصف نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يتخذ المركزي قراره بالخفض للمرة الرابعة خلال عام 2019.

وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها خلال منتصف نوفمبر المقبل، لخفض الفائدة بنسبة 0.5 في المئة علي الإيداع والإقراض.

وأرجع «عجيبه» توقعاته لعدة عوامل كان أهمها الانخفاض الملحوظ في معدلات الفائدة خلال العام الحالي والتي جاءت نتيجة انخفاض معدلات التضخم حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام في شهر فبراير 2019 ليصل إلى 12 في المئة مقارنة 12.7 في المئة في شهر يناير، والذي تبعه خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة لكل من سعر العائد على الإيداع ليصبح 15.75 في المئة والعائد على الإقراض ليصبح و16.75 في المئة.

وتابع عجيبه، أن انخفاض المعدل السنوي الأساسي للتضخم والذي استمر ليصل إلي 8.7 في المئة في يوليو للعام 2019 يعد أحد أهم العوامل التي ترتب عليها خفض معدلات الفائدة بنسبة 1.5 في المئة خلال شهر أغسطس للعام الحالي حيث بلغ سعر العائد على الإيداع 14.25 في المئة والعائد على الإقراض 15.25 في المئة.

