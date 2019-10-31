اقتصاد مصر

طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك بغرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف البنك المركزي في بيان له أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 364 يوماً.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 في المئة، و14.25 في المئة، 13.75 في المئة، على الترتيب.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية.

