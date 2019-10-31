اقتصاد مصر

أظهرت بيانات شركة سنتامين المتخصصة في إنتاج الذهب، تراجع إنتاج منجم السكري للذهب في مصر خلال الربع الثالث من 2018، بنسبة 16.7 في المئة، وذلك على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان لها أن إنتاج المنجم بلغ 98 ألف أوقية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019، مقابل 117.7 ألف أوقية بالفترة المقارنة من 2018.

وعلى أساس ربعي، انخفض إنتاج المنجم بنسبة 16.8 في المئة، حيث أنتج المنجم 117.9 ألف أوقية في الربع الثاني من العام الحالي.

وأكدت الشركة أنه من المتوقع خلال العام الحالي تحصيل نحو 137 مليون دولار لصالح هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول من منجم السكري.

