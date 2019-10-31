مال وأعمال

طوكيو- «رويترز»: استقر الاسترليني في احدث تعاملات عند 1.2865 دولار. وذلك مع تحركات محدودة في التداولات للدولار في الوقت الذي تتأهب فيه الأسواق لخفض في اسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بينما استقر الجنيه الاسترليني بعد موافقة مجلس العموم البريطاني على الدعوة لانتخابات مبكرة في ديسمبر والتي قد تُنهي مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وكان الدولار مستقرا امام اليورو عند 1.1110 دولار كما استقر امام سلة من ست عملات رئيسة عند 97.698 مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اسعار الفائدة.

