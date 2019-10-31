مال وأعمال

أعلنت زين عن المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة بنسخته الخامسة، وذلك خلال فعاليات يوم التحكيم الذي اقامته في فندق فورسيزونز الكويت نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت الشركة في بيان صحافي انها قامت باستقبال ما يقارب 100 مُشارك من المُبادرين المشاركين في المرحلة الأولى من البرنامج وهي مرحلة المعسكر التدريبي، والذين قاموا باستعراض مشاريعهم وأفكارهم بصورتها الأولية امام لجنة التحكيم التي قامت باختيار 10 مشاريع نهائية للانتقال الى المرحلة الثانية وهي برنامج تسريع المشاريع الناشئة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينت زين ان المتأهلين هم: فيصل البصري صاحب مشروع Mezan ويوسف الحسيني صاحب مشروع Baims وعبدالوهاب الرفاعي صاحب مشروع Cybersys وريم الفرحان صاحبة مشروع CTC وروان الصباح صاحبة مشروع The Capital ومشاري امين صاحب مشروع Touch point ودلال القطان صاحبة مشروع That Designs وفهد البغلي صاحب مشروع The Wish List وماجد الهملان صاحب مشروع Blue Outdoors ومحمد الرقم صاحب مشروع .WellbiiON

وأوضحت الشركة ان لجنة التحكيم ضمّت 9 حُكّام من مُختلف التخصصات والخبرات في مجالات ريادة الأعمال، وهم عبدالله الحساوي المُتخصص في ادارة الأصول والنماذج المالية وتقارير الأسهم، وهشام البوساطي مستثمر وأمين صندوق مجموعة Hermes EFG المالية، ومريم سيف الرئيس التنفيذي للاشتمال والتنوع في مجموعة زين، وعبدالعزيز حيات مستثمر وعضو في نادي هارفارد للأعمال فرع الكويت، وعاطف عبدالمجيد المتخصص بريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية في بيت التمويل الكويتي، وسعود السبيعي المدير التنفيذي للعمليات في شركة الساير للاستثمار، وصادق زبيدي مدير مركز التطوير المهني والتعليم المستمر PACE بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، وصالح الشايع مدير الاستثمار البديل في شركة رساميل للاستثمار ومتخصص في مجال التكنولوجيا المالية(Fintech)، ودخيل الدخيل نائب الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار.

وأشارت زين الى ان المرحلة الأولى من البرنامج - وهي مرحلة المعسكر التدريبي - قد استمرت لمدة اربعة اسابيع في مقرّها الرئيسي، حيث تضمّن المعسكر مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نُخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من ضمنهم عبدالعزيز اللوغاني الشريك المؤسس لشركة Faith Capital الاستثمارية، وPedram Mokrian دكتور في جامعة ستانفورد الأمريكية ومتخصص في الاستثمار وريادة الأعمال، والحارث العطاوي مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة onegcc لريادة الأعمال، وParis de LEtraz من جامعة IE الأسبانية لادارة الأعمال، ودكتور نايف المطوع مؤسس ورئيس مركز السور للعلاج النفسي، ودكتور عبدالله المطوع صاحب شركة رجيمي لاستشارات نظام الغذاء والتغذية، وخالد المطوع صاحب شركة Pogi للبرمجة، وسامر باقر من شركة Ghalia Tech للدعاية والاعلان، وعاطف عبدالمجيد المتخصص في ريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية، وسعود السبيعي المدير التنفيذي للعمليات في شركة الساير للاستثمار.

وبينت الشركة انها اطلقت برنامج ZGI للمرة الأولى في العام 2010 كمُبادرة للمسؤولية الاجتماعية تهدف الى دعم الشباب لمُساعدتهم على تحويل احلامهم في عالم ريادة الأعمال الى حقيقة، وكانت زين الأولى على مستوى المنطقة في طرح برنامج مُتكامل من مثل هذا النوع، وبعد قرابة 10 اعوام من اطلاقها لهذه المبادرة، نجحت الشركة في تأهيل اكثر من 500 مُبادر، وسافرت الى اربع دول حول العالم، وأخذت بيد ما يُقارب 70 مُبادر كويتي مُبدع نحو آفاقٍ جديدة، بدفع افكارهم الواعدة الى انشطة تجارية وشركات صغيرة ومتوسطة فاعلة في السوق.

وعلى مدى اربعة مواسم سابقة ناجحة، قامت زين من خلال هذا البرنامج باحتضان وتدريب مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم، حيث تضع زين تشجيع مجتمع ريادة الأعمال المحلّي وتزويده بالموارد اللازمة في مُقدّمة اولوياتها، حيث اطلقته بالتعاون مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف الى تسريع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية التي تسعى الى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة، ومقرها وادي السيليكون، وتتواجد في كل من سان فرانسيسكو ولندن.

