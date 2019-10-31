مال وأعمال

نجح بنك بوبيان في اطلاق خدمة جديدة عن طريق دمج خدمة الشات بوت الخاصة بالبنك (مساعد) مع تطبيق واتساب في الكويت لقطاع الأعمال بالتعاون مع شركة انفوبيب العالمية وذلك في اطار سعي البنك الدائم لمنح عملاءه خدمات مميزة وتجارب مصرفية فريدة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في البنك عبدالله التويجري انه اصبح بامكان مساعد الآن الرد على جميع استفسارات العملاء وغيرهم عبر الواتساب من خلال الرقم الموثق والخاص ببنك بوبيان وهو 1820082 حيث سيجدون كل الاجابات التى يحتاجون اليها .

واضاف ان تنفيذ العمليات المصرفية بشكلٍ سريع وفي ظل وجود دعم متوفر على مدار 24 ساعة وطوال ايام الأسبوع سيشكل ميزة اضافية لعملاء بنك بوبيان كما سيوفر لهم تجربة رقمية غير مسبوقة سواءً على صعيد الاحتياجات المالية او غير المالية. وأشار التويجري الى ان مساعد في تطبيق واتساب سيقدم العديد من الخدمات مثل الردود السريعة على العديد من الاستفسارات بما يتيح استكشاف العديد من المنتجات والخدمات والتعرف على اماكن الفروع وأسعار تحويل العملات للجميع، كما ستتم اضافة المزيد من الخدمات قريباً لعملاء بوبيان مثل التحقق من رصيد الحساب وآخر 5 معاملات تم تنفيذها على الحساب ومشاركة رقم الـ IBAN والمزيد من الخدمات.

واشار التويجري الى ان الحوار مع مساعد ( اول شات بوت في الكويت ) عبر الواتساب بسيط جدا وهو حوار عادي كأي محاورة او اتصال مكتوب عبر الوتس اب بين شخصين عاديين . واضاف ان الخدمة الجديدة وكبقية خدمات بوبيان تتمتع بأعلى مستويات الأمن وسلامة المعلومات حيث يتم تشفير محادثات الواتساب كما تعمل الشارة الخضراء الملاصقة لأسم بنك بوبيان في الدردشة بمثابة تأكيد على تعامل العملاء مع حساب اعمال موثّق بما يضمن وسيلة تواصل آمنة وموثوق فيها بين كل من العملاء والبنك. واكد التويجري ان هدفنا في بوبيان هو تقديم حلول مبتكرة تساعدنا على تقوية علاقتنا بالعملاء وتقديم مستوى مميز من الخدمات لهم وحيث ان واتساب هو اكثر تطبيقات الدردشة استخداماً حول العالم فهو القناة الافضل التي يثق فيها العميل .

من جانبه صرح المدير الاقليمي لشركة انفوبيب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كيمال كيكو عن سعادته بالاعلان عن تفعيل واجهة برمجة تطبيق الأعمال من واتساب لبنك بوبيان وذلك دعماً وتأكيداً على خطة التحول الرقمي التي يعتمدها بنك بوبيان واعداد بيئة رقمية مصرفية سلسة لعملائه.

وأضاف كيمال على الرغم من ان مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة يعد حالياً تحدياً كبيراً بالنسبة للعديد من الشركات، الا انهــا تمثل جزءاً مهما نحو تحسين تجربة العملاء، ونحن متحمسون لقيام بنك بوبيان بتحويل هذا التحدي الى فرصة لتقديم خدمات مصرفية افضل لعملائه.

وأوضح ان هدفنا في شركة انفوبيب هو تقديم حلول مبتكرة تساعد الشركات على تحسين تفاعلها مع العملاء باستمرار، وحيث ان واتساب هو اكثر تطبيقات الدردشة استخداماً حول العالم، فهو القناة الوحيدة التي يثق فيها العميل ويستمتع بها في ذات الوقت.

