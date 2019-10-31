مال وأعمال

تشهد القاعة (4C ) اقبالاًنسائياً لافتاً ومميزاً من قبل شرائح مختلفة من نون النسوة الباحثة عن الأصالة في ارتداء الملابس النسائية التقليدية التراثية متمثلة في العباءات والدراعات المميزة بنقوشها الجميلة المختلفة والتي تتفاوت في صناعتها، لتتجاوز حدود الزمان والمكان بين البلدان لتترك بصمتها بقوة بمعرض «الدراعات والملابس» و الذي تستمر فعاليات عروضه المميزة على ارض المعارض الدولية بمشرف حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 نوفمبر 2019، فوق مساحة اجمالية 2000م 2.

ويشتمل المعرض على معروضات لبضائع من عدة بلدان منها لبنان وسورية والأردن وفلسطين وتركيا والهند وباكستان وكشمير والصين ومصر والمغرب والكويت والتي تتنافس في عرض صناعاتها من دراريع وملابس شتوية بحيث يستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لارضاء مختلف الأذواق.

ويشارك عدد من مصممي الدراريع والعبي ممثلين بأفراد وشركات تجاوز عددهم 80 جناحا، جاءوا جميعهم للتنافس في عرض تشكيلة تصاميمهم المختلفة من الدراعات والجلاليب والقفاطين والعبي وأغطية الراس (الشالات) الشتوية المحلية الخليجية والأجنبية لجميع المناسبات كحفلات الاستقبال والسهرات وكل له بصمته الخاصة والمختلفة من ناحية التصميم والمنشأ. فهناك الدراريع الكويتية والخليجية، وتوجد مشاركات اخرى اجنبية حيث تحمل في بصمتها عبق وروح التراث الهندي والباكستاني، وأخرى من مروج لبنان الاخضر، وأخرى تحمل بصمة مميزة موشاة بعراقة المغرب العربي، اضافة العباءات ودراريع الشام المميزة، فيما تتهادى العباءة والثوب الفلسطيني المطرز بنقشاته المميزة، الى جانب الثوب الأردني المميز والى جانبها تقف العبي والجلاليب النسائية من ارض الكنانة «كرداسة» الشهيرة بجودتها العالية من القطن المصري نخب اول عالميا، حيث تتوفر لجميع الاعمار وبمختلف المقاسات وبأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح. هذا ويستقبل المعرض زواره بالقاعة (4C) من الأحد الى الأربعاء على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا الى 1:30 ظهراَ، وفترة مسائية من الساعة 4:30 عصراً الى 10 مساءاً، اما يومي الخميس والسبت فتكون فترة مفتوحة متصلة طوال اليوم من الساعة 10 صباحا الى الساعة 11 مساء، في حين تقتصر زيارة يوم الجمعة على الفترة المسائية فقط من الساعة 4 عصرا الى الساعة 11مساءً.

