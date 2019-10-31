مال وأعمال

دشنت هيئة اسواق المال يوم الاثنين الماضي فعاليات برامجها التوعوية للربع الحالي من السنة المالية 2019/2020 من خلال اقامة اولى ورش العمل التوعوية والتي كانت بعنوان «النظام الآلي لتقارير المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية من خلال بوابة الهيئة الالكترونية» في مقر شركة بورصة الكويت. وقد قام بتقديم الورشة كلٌ من: سليمان الموسى - مدير ادارة متابعة عمليات الأسواق، ابراهيم الابراهيم - مدير دائرة الرقابة على عمليات الأسواق، محمد السعيد - المحلل المالي في ادارة متابعة عمليات الأسواق، اسامة الأنصاري - المحلل المالي في ادارة متابعة عمليات الأسواق، وفضة المنصور - المحلل الرئيس في ادارة تقنية المعلومات.

وخصصت الورشة لبحث موضوع النظام الآلي لتقارير المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية من خلال بوابة الهيئة الالكترونية، بدأت بتقديم نبذة ٍ تعريفية بهذا النظام والذي يشمل نطاق مستخدميه جميع الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاط «مدير محفظة استثمار». انتقل المحاضرون بعدها لاستعراض النماذج الخاصة بالتقارير الدورية للمحافظ الاستثمارية، وشرح آلية استكمال بياناتها واستيفاء متطلباتها. وتتوزع هذه التقارير بين: تقرير المحافظ الاستثمارية التي تم انشاؤها او اغلاقها، تقرير المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، تقرير تداولات موظفي وأعضاء مجلس ادارة الشخص المرخص له، تقرير تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له او الشركة الأم او الشركات التابعة او الزميلة، وتقرير تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب (غير الكويتيين). اعقب ذلك الاجابة على استفسارات الحضور وتساؤلاتهم.

