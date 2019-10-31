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نثمن في البداية مبادرات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم السينما الكويتية، من خلال مهرجان الكويت السينمائي، وفي الحين ذاته ندعو الى تأسيس صندوق لدعم المشاريع السينمائية.

حتى لو اقتصر الأمر في المرحلة الأولى على الصعيد المحلي.

مشيرين هنا، إلى ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يقدم دعماً مادياً «مثلاً» للفرق المسرحية الأهلية والخاصة التي تشارك في مهرجان الكويت المسرحي، وأيضا الليالي المسرحية الكوميدية وهكذا الأمر مع مهرجان مسرح الطفل.

ومن خلال تلك المساهمات راحت تلك المهرجانات تحقق الاستمرارية والتميز والتألق. فلماذا لا يتم تأسيس صندوق، لدعم المشاريع والسيناريوهات السينمائية الروائية منها أو الوثائقية، وعبر لجان متخصصة، تدرس وتقيم السيناريوهات والمشاريع الجديدة، لتكون زادنا للمهرجانات المحلية والإقليمية والدولية.

نحترم الجهود الشخصية المبذولة، ونثمنها، لأنها تتحرك بجهود فردية خاصة، فلماذا لا نقدم الدعم والإسناد، كي تحلق تلك المبادرات وتذهب إلى مناطق إضافية.

وهنا نشير إلى مبادرات وزارة الدولة لشؤون الشباب، التي أطلقت صندوق «عدسة» الذي بات اليوم أحد مصادر الدعم للسينما الكويتية الجديدة.. فلماذا لا يكون هناك صندوق للدعم تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

متطلعين لدور أكبر من وزارة الإعلام، متمثلاً بتلفزيون الكويت، عبر المنتج المنفذ.. أو الشراء المتميز.. وهي دعوة للحوار.. من أجل مستقبل السينما في كويتنا الغالية.

وعلى المحبة نلتقي

