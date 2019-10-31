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واصلت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الكويت السينمائي الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس على مسرح مكتبة الكويت الوطنية، بعرض 4 أفلام وثائقية قصيرة وطويلة ضمن المسابقة الرسمية، وبدء ورشة «صناعة الفيلم الوثائقي» تقديم د. يوسف الفيلكاوي، وتقديم محاضرة لتكريم شخصية المهرجان المخرج عبدالمحسن الخلفان، قدمها الناقد عبد الستار ناجي حيث قامت مديرة المهرجان فاطمة الحسينان بتكريمه، كما كرمت د. محمد غزالة لتقديمه ورشة «أفلام رسوم التحريك».

وضمن المسابقة الرسمية للمهرجان عُرضت ثلاثة أفلام وثائقية قصيرة عقب عليها الناقد السينمائي عماد النويري، وهي: فيلم «الديجيتال والأفلام» إخراج محمد الهولي ومدته 10 دقائق، ويدور عن تطور التصوير السينمائي والفرق بين كاميرات الديجيتال والكاميرات الفيلمية.

الفيلم الثاني «العنف اللطيف» إخراج سعد جمال وأحمد الخضري ومدته 14 دقيقة، وتدور أحداثه حول شاب يبحث عن أسباب العنف ويكتشف معلومات حقيقية حول السلوك المكتسب فيقوم بتجربة على شريحة من الأطفال تؤكد خطورة وأسباب ومظاهر العنف في المجتمع.

والفيلم الثالث « صمود» إخراج خلود المفيدي ومدته 15 دقيقة، وثائقي درامي يوثق تاريخ وحكاية أحد أهم المعالم السياحية (أبراج الكويت).

في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة عرض فيلم واحد عقب عليه الأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية د. فيصل القحطاني، وهو « اليوم الخامس» إخراج فرح الهاشم ومدته 60 دقيقة، ويطرح قضية انتحار بعض المبدعين في السينما.

شخصية المهرجان

وشهدت فعاليات اليوم الثالث من ليالي المهرجان أيضا تكريم شخصية المهرجان المخرج عبدالمحسن الخلفان، وهو ممثل ومخرج ومؤلف كويتي، ويعتبر من جيل الرواد والعمالقة بجانب الفنان غانم الصالح وخالد النفيسي، وشارك في أعمال فنية عدة.

درس الخلفان في المعهد العالي للسينما في القاهرة بعد حرب أكتوبر المجيدة 1973، كما درس على يد الفنان الكبير حسين فهمي في التكوين الدرامي وأيضا الفنان الكبير محمود مرسي في معهد السينما في القاهرة.

وقدم الخلفان العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية منها «القرين- أسرار خلف الجدران- تنزيلات- العطاء- نقطة ضعف- دنيا الدنانير- للصبر حدود- أزمة وتعدي) وغيرها من الأعمال الناجحة، كما قدم عددا من الأفلام الوثائقية كان أبرزها «جزر الكويت»، الذي استغرق إنتاجه أكثر من سنة، ومدته ساعة ونصف الساعة، ولم يخض في السينما سوى تجربة واحدة تمثلت في مشروع التخرج من الجامعة، بعنوان «لحظة صمت» وتدور أحداثه حول عزم الكثير من الناس على التوبة أثناء تشييع الميت والتأثر من الأخطاء والذنوب في لحظة دفن الميت، إلا أن تلك النية الصادقة والصامتة في المقابر تنتهي وتزول مع أول خطوة خارج أسوار المقبرة.

ورشة

قدم د. يوسف الفيلكاوي ورشة «صناع الفيلم الوثائقي» ، والفيلكاوي حاصل على الدكتوراه في الإخراج التلفزيوني جامعة كارولينا الشمالية-الولايات المتحدة 1999، وأخرج العديد من البرامج التلفزيونية ولديه كتابات عديدة عن الطفل والإعلام، كما أخرج وترجم وكتب السيناريو لأكثر من 380 عملاً تلفزيونياً.

الورشة مدتها ثلاثة أيام وتعالج طريقة اختيار الموضوع والفكرة التي تستحق أن تصبح فيلما وثائقيا، وإيضاح الفارق بين الوثائقي والروائي والتسجيلي، وكذلك تبيان أنواع الفيلم الوثائقي وطريقة اختيار فريق العمل والمعد المنوط به البحث عن المعلومات وتفنيد الحقائق، وكذلك أبرز المشكلات والعقبات التي تعترض مرحلة الإنتاج وكيف يمكن تجاوزها، وكيفية كتابة التصور الأولي للفيلم والتعرف على فريق العمل وعلى علاقة المخرج

بفريق العمل.

