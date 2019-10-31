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عبرت النجمة التونسية درة عن سعادتها بزيارة الكويت للمرة الأولى وقالت خلال حفل أقامته شركة عدسات «أدور» العالمية ووكيلها شركة بوشهري ميديكال: سعيدة بزيارة الكويت ولقاء جمهوري ووسائل الإعلام المختلفة خصوصًا أن الزيارة تأتي تحت مظلة «أدور» التي أعتبر نفسي أنتمى إليها ويجمعنا تفاهم كبير حيث سبق وقمنا بجولة كبيرة في بلدي تونس واليوم نحن في بلدي الثاني الكويت.

وعن علاقة النجوم بالدعاية والماركات العالمية قالت درة: عندما أتصدى لأي مشروع فني أو إعلاني أميل دائما للجهة التي أحبها وأجد فيها راحتي ولا أقوم بأي عمل لست مقتنعة به.. وهذا ما شجعني للتعاون مع «أدور» لأن أفكارهم تتسق مع شخصيتي التي تميل إلى الطبيعية والبعد عن الافتعال.

وشددت النجمة التونسية على أن الفنان عندما يختار منتجاً للترويج له يجب أن يكون ذلك عن قناعة وأضافت: الأمر أقرب للزواج حيث يجب أن يختار كل منا الآخر.

وردًا على سؤال لـ «النهار» حول إمكانية المشاركة في الدراما الخليجية قالت درة: الدراما الخليجية حققت نقلات مهمة ويسعدني بالتأكيد المشاركة فيها.. لكنني للأسف لا أتقن اللهجة ولا أريد الظهور بطريقة لا أرضى عنها.

وتابعت: مازلت أستكشف الكويت خصوصا وأنها زيارتي الأولى للديرة وعندما أزور أي بلد أتطلع دائما للتعرف على عاداته وتقاليده.

كما أعلنت درة أنها بصدد تصوير فيلم رعب بعنوان «جدران» وأضافت: الجمهور مهيأ لهذه النوعية من الافلام ويسعى للتعرف على أي تجربة جيدة في نطاق الرعب.. وكممثلة يستهويني تجريب قوالب فنية مختلفة أكتشف خلالها مناطق مختلفة في أدائي وأستمتع بالتحدي. ومتعة أي ممثلة أن تترك بصمة في كل دور تقدمه.

وتحفظت درة على تصنيفها في أي خانة وقالت: أرفض دائما أن يؤطر أحد في أي قالب درامي.. وأعتبر نفسي أمثل الفتاة العربية في مختلف حالاتها وظروفها التي تفرضها عليها الحياة.. وكل النماذج التي قدمتها موجودة في المجتمع سواء الايجابي أو السلبي.

كما عبرت درة عن سعادتها بردود الافعال الجيدة تجاه مسلسلها الجديد «بلا دليل» الذي يعرض حاليا وأوضحت: مازالت الأحداث تحمل العديد من المفاجآت وشخصية «حبيبة» تنطوي على تطورات كبيرة انتظروها في الحلقات المقبلة لاسيما أن المسلسل يقع في 45 حلقة.

والمعروف أن مسلسل «بلا دليل»، يعرض عبر قناة «cbc»، وتلعب درة شخصية «حبيبة»، عازفة آلة الـ «هارب»، التي تواجه الكثير من الألغاز، وتصارع من أجل ابنتها، في أحداث مليئة بالغموض والإثارة. كما تخوض من خلاله ثاني بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، بعد «الشارع اللي ورانا»، الذي شاركت في بطولته مع لبلبة، والراحل فاروق الفيشاوي ويشارك في بطولة «بلا دليل» كل من: خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، وإنعام الجريتلي، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي. وتجدر الإشارة إلى أن الحفل شهد حضور العديد من الوجوه العامة والإعلاميين وكان في مقدمة الحضور المدير التجاري لشركة «اي ميد ايطالي» د.علاء سالم ومدير التسويق إلينا بولاري ورئيس مجلس إدارة مجموعة بوشهري محمد بوشهري ومديرها التجاري محمد حسين.

