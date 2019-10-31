علم ومعرفة

أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الكويت ، وهو منظمة إقليمية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب - جامعة الدول العربية، كتابا جديدا تحت عنوان «التوعية الصحية» وهو الكتاب الـ (195) ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية التي يصدرها المركز.

يتضمن الكتاب معلومات مهمة عن التوعية الصحية التي هي أداة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض ، وبيّن لنا الكتاب أن هناك كثيراً من الصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال، أهمها: وجود تعريفات ومفاهيم متعددة ومتداخلة للتوعية الصحية، وأيضا يوضح الكتاب الصعوبات التي يواجهها

العاملون في هذا المجال في الحصول على نتائج ملموسة وممتدة للتوعية الصحية بسبب تعدد العوامل المؤثرة على الصحة. يهدف الكتاب إلى سد الثغرات في في عملية التوعية الصحية، وتزويد العاملين في هذا المجال بالجديد من الأدوات المتاحة في هذا الإطار، كما يتم مراجعة نظريات السلوك المتعلقة بالصحة. كما أنه موجه إلى العاملين في مجال التوعية الصحية والمهنيين في التخصصات ذات الصلة، ويتناول الكتاب الموضوعات التي ينطوي عليها من خلال عشرة فصول.

تناقش فصول الكتاب من الأول إلى الرابع المدخل إلى التوعية الصحية والتثقيف الصحي، ودور الإعلام في التوعية الصحية، وكذلك تأثير السلوك على الصحة، ويشرح الكتاب في فصوله من الخامس إلى السابع التوعية والمشاركة المجتمعية، وكذلك كيفية التواصل الصحي الفعال، كما يتحدث عن المدارس المعززة للصحة، وأخيرا يستعرض في فصوله من الثامن إلى العاشر محو الأمية الصحية والتوعية الصحية للمرضى وأسرهم، وكيفية التخطيط لتعزيز الصحة.

ومما لاشك فيه فإن هذا الكتاب يعد إضافة نوعية في مجال التوعية الصحية سواء للعاملين في مجال الصحة أو حتى لغير المتخصصين.

