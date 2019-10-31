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قام فندق كراون بلازا وهوليداي إن كويت الثريا سيتي بإطلاق حملة الشريط الوردي العالمية للتوعية بسرطان الثدي طوال شهر أكتوبر. وتزينت أرجاء الفندق مثل المدخل، الردهة، والنادي الصحي بالأضواء الوردية كما شهد الفندق على مدى هذا الشهر العديد من الأنشطة الفعالة مثل، نشر ديكورات الزهور الوردية في ردهة الفندق وغرف الضيوف، ارتداء الملابس ووضع الشرائط الوردية، بالإضافة الى تخصيص ميزانية للتبرع بها لجمعيات سرطان الثدي من دعماً للوقاية من سرطان الثدي. و عن هذه الفاعلية، أعرب موظفو فندق كراون بلازا وهوليداي إن الثريا سيتي عن اهتمامهم ودعمهم الكامل لهذه الحملات كجزء من التزام الفندق تجاه المجتمع. وقد صرح أنطوان فلوطي، المدير العام الإقليمي للفندق قائلاً: «باعتبارنا أعضاء في المجتمع الكويتي نحمل مسؤولية اجتماعية تجاه هذا المجتمع؛ فإننا نأمل أن تساعد مشاركتنا الفاعلة في حملة التوعية على إنقاذ الأرواح. وقد شرفنا حقاً المساهمة بايجابية في هذه الحملة وأهدافها النبيلة. وهنا أود أن أتوجّه بالشكر لكل من أعضاء الإدارة، موظفي الفندق والضيوف على دعمهم ومساهمتهم في نجاح هذه الحملة».

يُعرف شهر أكتوبر في جميع أنحاء العالم باسم شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث يلقى اهتماماً واسعاً حول دول العالم ، بما في ذلك الحكومات ووسائل الإعلام بالإضافة إلى الناجين من السرطان لحث المجمتع على أهمية الفحص المبكر ومخاطر المرض والتعريف بأعراضه وسبل العلاج منه، تعزيزاً لصحة المرأة لتنعم بحياة سليمة.

