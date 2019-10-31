الناس

أقام ديوان ابناء المرحوم عبدالرحمن الكندري حفل عشاء على شرف نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري تكريماً له على الجهود التي يقوم بها في خدمة أبناء الشعب الكويتي. كما كرم الديوان اللواء المتقاعد طلال المسلم آمر الحرس الاميري سابقاً. ودار خلال حفل التكريم الحديث عن هموم المواطنين وكيفية معالجتها بشكل سريع.

وطرح الكندري بعض الحلول للمشاكل التي تشكل عبئاً على المواطن الكويتي سعياً منه لتحقيق العيش الكريم للشعب الكويتي واسعاده. واقيم حفل العشاء بحضور كل من فيصل الشملان وعبدالله الكندري وجاسم الانصاري وفاضل الكندري وعبدالله الكندري واحمد الكندري

ويوسف الكندري وجمع غفير من قبل رواد الديوانية الكرام.

