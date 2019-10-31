آراء

إن الإهمال والتسيب والقصور في بعض المرافق الصحية لا يعد ولا يحصى، أين الإدارة السليمة لحل مشاكل المواطنين الصحية، كما أن ما يحصل بالعلاج بالخارج أمر غريب وعجيب رغم ان هناك تصريحا لوزارة الصحة ان الوزارة مهتمة بتسريع إنجاز البرامج الوطنية واللائحة الجديدة للعلاج في الخارج، والسؤال الذي يطرح نفسه أين الخطط الحكومية؟ هل لا يوجد في الصحة أي مشاكل غير العلاج بالخارج وأين الخطط الحكومية لحل مشكلة العلاج بالخارج أو حل جميع مشكلات وزارة الصحة، ان موضوع العلاج بالخارج والداخل يعتبر من أكبر هموم المواطن فلو كان القانون يطبق بشفافية وعدالة لكان دور مجلس الأمة رقابياً وتشريعياً وليس القيام بحل مشكلات وحاجات المواطنين الصحية، وهل المواطن بدولة القانون يحتاج إلى واسطة من بعض أعضاء البرلمان، وهل الحكومة ستحاول حل بعض مشاكل المواطنين والملفات العالقة. إن أوضاع الصحة والمستشفيات لا تبشر بخير مع الأسف. فمن الصور الغريبة ان مرضى ومرتادي مركز هشام الصقر لامراض القلب وهم اصلا غير قادرين على التنقل والحركة من مكان الى مكان حيث يطلب منهم جلب طوابع لانجاز معاملاتهم فاذا بهم لا يجدونها متوافرة في المركز وبالتالي يقومون بالبحث عنها في مستشفيات اخرى وهذا يمثل معاناة كبيرة لمرضى القلب، فالمواطن الكويتي يعيش في دوامة وقلق عند مراجعة أي مرفق حكومي حيث القصور الواضح والمحسوبية وعدم اهتمام الجهات الحكومية ومن اهم هذه المرافق المستشفيات الحكومية التي مع الأسف منسية، الغريب كثرة المستشفيات الاهلية الخاصة وفي المقابل قصور شديد في المستشفيات الحكومية وهناك تساؤل، أين الضمان الصحي، أين المستشفيات الخاصة بالعمالة واين يذهب التأمين الصحي الخاص بالعمالة الوافدة؟! قبل مدة صرحت وزارة الصحة ودعت مسؤولي المستشفيات الى ضرورة العمل على توسعة جديدة وذلك لتقليل فترة انتظار المواعيد والأسرة، كلام جميل لكن الواقع عكس ذلك لأن من يرى ما يحدث من مشاكل داخل المستشفيات والعيادات التخصصية من تأخر في المواعيد ولخبطة وقصور كبير في عدد الأسرة والغرف داخل المستشفيات لدرجة أننا وصلنا إلى وضع المريض في الممرات فهل يعقل هذا الكلام في دولة مثل الكويت، السؤال أين تذهب المبالغ التي تدفع للضمان الصحي، أين المستشفيات الخاصة بالعمالة والوافدين مع أن جميع دول العالم المتقدم تحافظ على صحة المواطن والمقيم والعمل على راحتهما ورفاهيتهما وفتح مزيد من المستشفيات العادية والتخصصية، واقامة الدراسات والبحوث لما فيه المصلحة كما أن ما يحدث من قيام المحاسبة في المستشفيات بحساب المبالغ المستحقة على كل مريض تم علاجه يعتبر مهزلة بكل المقاييس فكيف تُفرد فاتورة حساب لكل الاشعة او التحاليل التي اجراها هذا المريض او ذاك لكي يقوم بدفعها قبل الخروج من المستشفى، ان هناك مرضى وحوادث يحتاجون الى سرعة علاجهم دون النظر الى توافر مقابل مادي لإجراء الاشعة او التحاليل فمراعاة الجانب الانساني ضرورة في بلد الانسانية، حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

