آراء

كان العرب يعرفون «الله» عز وجل قبل فتح مكة.. ونجاح دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) في نشر الإسلام في ربوع شبه الجزيرة العربية.. نعم كانوا يعرفون الله كما تدل أشعارهم في الجاهلية.. والشعر ديوان العرب..

لكنهم كانوا يشركون معه إلهاً آخر في إيمانهم أو عباداتهم.. لذلك كانوا يسمّون أو يعرفون بالمشركين أي الذين يشركون مع الله إلهاً آخر في العبادة.. وقد حاربهم الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) حتى أقرّوا بالوحدانية.. وحدانية الله عز وجل.

فجوهر الإسلام هو «التوحيد»، توحيد الألوهية وقصرها على الله وحده..

فشعارنا (لا إله إلا الله). كما كان العرب في الجاهلية (قبل الإسلام) يقيمون الصلاة.. ويصومون.. ويحجّون.. إلى البيت الحرام في مكة.. أيضاً.

إذن، كل أركان الإسلام الخمسة كانت معروفة لدى العرب في شبه الجزيرة العربية.. قبل فتح مكة ونجاح الرسالة المحمدية.. ما عدا ركن الزكاة.

الزكاة هي الركن الوحيد الذي جاءت به الدعوة المحمدية السامية.. وهو، أقصد الزكاة، الركن الوحيد الذي لا يؤديه معظم المسلمين في العالم وأنا منهم،، لأنه يتعلق بالمال ودفع المال أوالسخاء بالمال وإيتاء المال من قبل الأغنياء والأثرياء.. وتسليمها إلى الفقراء وأبناء السبيل وغيرهم من الغلابة والمساكين من المسلمين وما أكثرهم.. أمر صعب. فالمال عزيز.. والمال معادل الروح.

الصعوبة عند معظمنا نحن المسلمين ليست في الصلاة ولا في الحج ولا في الصوم ولا في شهادة أن لا إله إلا الله..

الصعوبة في إخراج المال من جيوبنا إلى جيوب غيرنا..

وفي القرآن الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا.

والرجال، إذا عددتهم كثيرون لكن عند المال السايب وعند المرأة الجميلة.. قليلون.. معظمنا يضعف أمام المال والمرأة الجذابة.

مصداقا لقول علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه: يعرف الرجل عند المنقوش والمنكوش، والمنقوش رمز الدراهم من المال.. والمنكوش كناية عن المرأة الجذابة.. في اللغة.

المهم: الزكاة.. ركن لا يقل أهمية عن أي ركن آخر من أركان الإسلام.. ومن أجله حارب الخليفة الصديق أبو بكر.. القبائل العربية.. التي امتنعت عن دفعها بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم).. والمرتد عن الإسلام من لا يلتزم بدفع الزكاة عند حلول الحول (السنة الهجرية).. فكانت حروب المرتدين ضد رافضي دفع الزكاة.

فالزكاة واجبة على كل مسلم قادر ومقتدر.. وهي حق معلوم للفقراء.. على الأغنياء.. ومن واجب الدولة المسلمة.. أن تضمن وصول هذا الحق الذي كفله الله عز وجل للفقراء كل الفقراء.. سنويا.

والبقية عندكم.

