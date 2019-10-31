آراء

الأمن في الأوطان من أعظم النعم التي تفضل الله -سبحانه وتعالى- بها على بني الإنسان وحتى تتحقق الغاية من خلق البشر وهي عبادته -سبحانه وتعالى- لابد من الأمن والأمان للفرد والمجتمع.

وتتعدد عوامل تحقيق الأمن كما تتنوع أسبابه وذلك لتعدد مستويات الأمن ودرجاته، فهناك أمن الفرد، وأمن المجتمع، والأمن القومي، والأمن الاقتصادي والسياسي، والأمن الغذائي والمائي، والأمن الفكري، والاجتماعي. ولتحقيق الأمن لهذه الفئات اجراءات سلوكية وسياسية ومن عوامل تحقيق الأمن: التربية الإسلامية على حب الأمن والسلام، وترسيخ أسس التفاهم والتعايش والاستقرار، وإقامة أسس السلم في الحياة، واجتماع الكلمة وتحقيق الوحدة وتجنب التفرقة، والتزام وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه، وفتح الحوار الرشيد داخل المجتمع، وضرورة التفريق بين الانحراف الفكري الذي لم يترتب عليه فعل فيواجه بالاقناع والحوار، وبين من أخل بفعله بالأمن في مجتمعه بأعمال تخريبية فيجب محاسبته على ما بدر منه كائنا من كان وعقابه بما يستحق شرعاً وقانوناً، وتنزيل العقوبات القانونية التي تردع المخالفين.

وإذا كانت المجتمعات الإنسانية تعاني اليوم من ظاهرة الإرهاب والعنف، وإذا كانت الأنظمة السياسية في دول العالم قد عجزت عن التصدي لتلك الظاهرة فان الاسلام يملك الحلول الجذرية لمعالجة هذه الظاهرة من خلال أحكامه في العقيدة والشريعة التي تركز على التربية الإسلامية السليمة وتحقيق التوازن بين مطالب الروح والجسد.

إن تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع يتطلب تضافر جهود الجميع وكل من موقع مسؤوليته، فكل فرد من أفراد المجتمع معني بدرجة أو بأخرى بالاسهام في تثبيت الأمن وترسيخه في المجتمع حتى ينعم الجميع بالطمأنينة والأمن، وينعم المجتمع بالاستقرار والرخاء والازدهار.

نسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه.

