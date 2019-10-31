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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يصل الى 70% من الاصابات في المستشفيات تأتي من الأيدي المتسخة، وتتفشى ألوف الأمراض بين الناس عن طريق الأيدي غير المغسولة.

وبحسب المنظمة تنتشر أمراض مثل الاسهال والتهاب الكبد الوبائي والانفلونزا وعدوى فيروس الروتا والزحار عن طريق الأيدي.

وتشير الدراسات الى أن طرق مكافحة الميكروبات المتبعة لا تعطي النتائج المرجوة منها، بل أحيانا يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على الصحة.

وكان الطبيب النمساوي المجري، اغناز سيميلويس، من أوائل الأطباء الذين اتبعوا نظام تطهير للأيدي قبل الاجراءات الطبية، أو الجراحات العلاجية في عام 1848، ووجه العاملين في المستشفى الذي عمل فيه، بغمس أيديهن في محلول مبيض قبل اجراء أي فحوصات سريرية للنساء الحوامل أو للنساء في حالة المخاض، وكنتيجة لتعليماته، انخفضت الوفيات الناجمة عن حمى ما بعد الولادة من 18% الى واحد في المئة.

المجتمع الطبي ذلك الوقت، لم يكن مستعدًا لمثل هذه الابتكارات. تم طرد سيميلويس من المستشفى، وتم انتقاد نظريته القائلة بأن العدوى ترتبط بـ «الأيدي القذرة» في العديد من المؤتمرات العلمية، أنهى الطبيب أيام حياته في عيادة للأمراض النفسية.

اليوم، لا أحد يشك في صحة ودقة كلامه، ومع ذلك، فإن ثلث سكان العالم فقط يغسلون أيديهم بالصابون بعد استخدام المرحاض، وتبلغ الأضرار السنوية الناجمة عن اهمال هذه القاعدة، وفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حوالي 30 مليار دولار.

وبحسب كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة الروسية نيكولاي بريكو، فان غسل اليدين بالصابون هو وسيلة فعالة لمنع هذه الخسائر وقال «كل عام يموت أكثر من 1.4 مليون طفل من الاسهال والالتهاب الرئوي في العالم، ومع ذلك، فقد لوحظ أنه: اذا كان الآباء يغسلون أيديهم في كثير من الأحيان، فان الوفيات بين الأطفال الصغار من التهابات الجهاز التنفسي الحادة تنخفض بنسبة 20%، وتنخفض الالتهابات المعوية الحادة 50%» بحسب «ريا نوفوستي» الروسية.

غسل اليدين بالصابون يقضي الكثير من البكتريا، لكن ثمانية في المئة من البكتيريا الخطرة، وخاصة المكورات المعوية والقولونية والسالمونيلا تبقى على الجلد، لكن اذا قمت بشطف يديك فقط بالماء، فإن عدد الجراثيم ينخفضالى 23%.

