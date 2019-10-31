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قالت تقارير اعلامية ان التحديث الأخير لأجهزة أبل يسمح بتسجيل محادثات المستخدمين مع «سيري»، من أجل الاستماع اليها ومراجعتها، وهو ما يعد نوعا غير مباشر من «التجسس».

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أبل استأنفت مرة أخرى استخدام البشر لمراجعة خدمات «Siri»، وذلك بعد اطلاق أحدث تحديثاتها «iPhone iOS 13.2»، الذي بات متوافرا الآن.

ويقول المنتقدون ان استخدام البشر للاستماع ومراجعة التسجيلات «أمر مقلق ويزيد من فرص قيام الموظف بتسريب تفاصيل المحادثات».

وفي أغسطس الماضي، ألغت الشركة الأميركية هذه الخطوة، واعتذرت لمستخدميها، بعد تعرضها لانتقادات قوية بسبب «انتهاك الخصوصية».

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، مرارا أن مؤسسته تؤمن بأن «الخصوصية حق أساسي من حقوق الانسان»، الا أن التحديث الجديد يتناقض مع هذه التصريحات، حيث أن تسجيل المحادثات والاستماع اليها من طرف البشر «ينتهك قواعد الخصوصية».

ولتدارك الأمر، قدمت أبل في النسخة الجديدة من «iOS»، خطوة بسيطة تجعل المستخدم يتحكم في الخاصية، من خلال اختيار «Not Now» (ليس الآن) لرفض تخزين المحادثة ومراجعتها.

وقالت «ديلي ميل» ان ايقاف تشغيل الخاصية يتم في صفحة «الاعدادات».

وتشير شركات التكنولوجيا الى أن تسجيل المحادثات لا يهدف الى التجسس على المستخدمين، بل يساعد ويحسن خدمات الذكاء الاصطناعي.

