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سيصبح مئات الملايين من البشر حول العالم مهددين بفقدان منازلهم، مع ارتفاع مناسيب البحار المتسارع الذي يهدد العديد من المدن الساحلية، بحسب دراسة جديدة.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية «ناتشرول كوميونيكيشن» العلمية الأميركية، أن هذه الكارثة ستحدث خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وأشارت الى أنه مع تفاقم أزمة التغير المناخي، يتوقع أن ترتفع مناسيب البحار عالميا بين 0.6 - 2.1 متر وربما أكثر، خلال السنوات الثلاثين المقبلة.

واعتمدت الدراسة على الذكاء الاصطناعي، وبيانات جديدة ضاعفت الى 3 مرات المساحة المتوقعة وعدد السكان المعرضين لخطر ارتفاع مناسب البحار.

وقالت انه بحلول عام 2050، فان هناك أراض يسكن ما يزيد على 480 مليون انسان ستنخفض الى ما دون مستوى الفيضان الساحلي الذي يحدث سنويا، وهذا يعني أن هؤلاء سيواجهون خطر فيضانات مرة واحدة على الأقل في العام.

أما بحلول عام 2100، فستكون غالبية الأراضي التي يعيش فوقها 200 مليون انسان، تحت سطح خط المد العالي، أي الذي تصل اليه مياه البحر على الشواطئ.

وقال بنجامين ستراوس أحد المشاركين في الدراسة، ان النتائج تظهر أن عدد الأشخاص والأراضي المعرضة للخطر أكبر مما كان يعتقد في السابق.

وأشار الى أن الأمر يمكن أن يؤدي الى القضاء على مدن بأكملها، اذا لم تتخذ اجراءات مناسبة لدرء منسوب المياه.

وأضاف أنه يجب على المناطق التي يعتقد أنها ستتضرر من الفيضانات السنوية، اتخاذ اجراءات قوية لمواجهة الكارثة التي وصفها بـ«الوشيكة».

وبحسب الدراسة، فإن المناطق التي ستتعرض لهذه الأخطار، سواحل في الهند وفيتنام والصين وبنغلاديش وتايلند والفلبين واليابان، ويطال الأمر مناطق في البرازيل والمملكة المتحدة.

