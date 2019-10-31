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لا تسكن بجوار مطاعم الوجبات السريعة


خلصت دراسة علمية جديدة أن السكن بجانب مطاعم الوجبات السريعة، يعمل على تعريض الأطفال لخطر السمنة وزيادة الوزن.
وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك، ونشرت تفاصيلها صحيفة «واشنطن بوست»، أن مكان سكن الأطفال وقربه من مطاعم الوجبات السريعة، له تأثير كبير في تعرضهم لزيادة الوزن والسمنة.
ووجد الباحثون أن 20 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-18 عاما في أحد الأحياء، أصبحوا يعانون السمنة، فيما عانى 38 بالمئة من زيادة الوزن.
وقالوا ان الأرقام انخفضت، كلما ابتعد سكن الأطفال عن المطاعم التي تقدم طعاما غير صحي في الحي ذاته.
وأوضح الباحث المشرف على الدراسة براين البيل، أن الدراسة تظهر تأثيرا جديدا لما يعرف بالبيئة الغذائية على الصحة العامة.


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