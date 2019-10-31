وطن النهار

وصل إلى البلاد صباح أمس عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له في زيارة أخوية للبلاد.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار اخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. ويرافق الملك عبدالله وفد يضم كلا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي وعدد من كبار المسؤولين.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ان المباحثات تناولت العلاقات الاخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وتوسيع اطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الاصعدة. وغادر البلاد صباح أمس عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق لجلالته بعد زيارة أخوية للبلاد.

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار اخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

من جانب آخر قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ظهر أمس بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد وصل مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد صباح أمس الى دولة قطر الشقيقة وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وسفير الكويت لدى دولة قطر حفيظ محمد العجمي.

من جانب آخر، استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالمطار الاميري صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سفير جمهورية العراق علاء مجيد الهاشمي وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

