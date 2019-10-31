وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من رئيس وزراء ماليزيا د. مهاتير محمد تضمنت دعوة سموه للمشاركة في مؤتمر كوالالمبور المزمع عقده خلال الفترة من 20-21 ديسمبر المقبل. وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح مبعوث رئيس وزراء ماليزيا د. قمر النعيم بن محمد فيصل.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو تضمنت العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح سفير جمهورية غينيا بيساو لدى المملكة العربية السعودية والمحال لدولة الكويت ممادو سانو.

