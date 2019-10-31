وطن النهار

اكدت الكويت ان اكبر عقبة تعرقل جهود المجتمع الدولي في تنفيذ اجندة المرأة والسلم والامن في سبيل تحقيق السلام المستدام هي حرمان المرأة من حقوقها الاساسية وغياب المساواة في المجتمعات قبل النزاع وخلال النزاع وما بعد النزاع.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مساء أول من امس الثلاثاء مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الامن تحت عنوان «نحو التنفيذ الناجح لأجندة المرأة والسلم والامن.. الانتقال من الالتزامات الى الانجازات استعدادا للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لقرار مجلس الامن 1325».

وقال العتيبي ان الحفاظ على وحدة المجلس في التعامل مع قضايا المرأة والسلم والامن مهم لتنفيذ هذه الاجندة وتمكين المرأة من المشاركة بشكل فعال في تحقيق السلم والامن الدوليين.

واشار الى اهمية دور الدول الاعضاء والتعاون الوثيق مع الامم المتحدة في تحقيق التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن، لافتا الى ان المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن وضع بدءا من القرار 1325 اطار معايير متينا لتمكين المرأة من التمتع بحقها الاصيل بأن تكون شريكة في تحقيق السلام.

ورحب العتيبي بالانجازات المحرزة في هذا الاطار حيث تضمنت نسبة 72 في المئة من قرارات مجلس الامن في 2018 اشارات صريحة الى قضايا المرأة والسلم والامن.

وأوضح ان جميع البعثات التي اضطلع بها المجلس خلال هذا العام ادمجت فيها عناصر تتعلق بالمرأة والسلم والأمن وشملت إجراء لقاءات مع مجموعات النساء المحلية.

ولفت العتيبي الى ان بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في قبرص مثال يحتذى به فيما يمكن تحقيقه نحو تمكين المرأة في بعثات السلام حيث تتبوأ المرأة منصب قائد للبعثة ضمن ثلاث مسؤولات نساء يمثلن القوات العسكرية والشرطية والقطاع المدني.

ودعا الى تعزيز الانجازات ومواجهة التحديات استعدادا للاحتفال بمرور عشرين عاما على اعتماد القرار 1325 مؤكدا ضرورة تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين لإنهاء النزاعات وصولا الى سلم وامن مستدام.

وأوضح العتيبي انه لا تزال هناك تحديات امام تحقيق مشاركة المرأة الكاملة في حفظ السلم والامن الدوليين منها استمرار مختلف اشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.

واشار الى ان من ابرز التحديات عدم تماشي الاستجابات الانسانية مع احتياجات النساء والفتيات بشكل كاف والتمثيل المنخفض للمرأة في العمليات السياسية وعمليات السلام والمناصب القيادية.

وذكر ان السنة المقبلة تصادف حلول الذكرى السنوية للعديد من الاطر المرجعية والمناسبات المهمة مثل الاحتفال بمرور 75 عاما على انشاء الأمم المتحدة و25 عاما على اعتماد اعلان ومنهاج عمل بكين و20 عاما على اعتماد قرار مجلس الامن 1325 (2000).

