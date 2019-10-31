وطن النهار

يشارك وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان الاربعاء 30 أكتوبر.

وتضمن جدول الأعمال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالصحة وتعزيز الأمن الصحي بدول المجلس إلى جانب الملف الصحي بالبطاقة الذكية والمخزون الاستراتيجي الادوية والمستلزمات الطبية بدول المجلس كما يتضمن جدول الأعمال متابعة التقدم المحرز لتطبيق البرامج والمبادرات المعززة للصحة بدول المجلس وتطبيق مبادرة المدن الصحية وتصفيف مزاولي المهن الطبية والصحية ومن جهة اخرى يناقش وزراء الصحة تنسيق المواقف بالمحافل الصحية الدولية والموضوعات المتعلقة بمجلس الصحة.

