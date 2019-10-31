وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري اهمية هذا الحدث العلمي والذي يهتم بقطاع مهم من قطاعات شريان الحياة والذي يدخل كل بيت ومنشأة حيث انه رافد اساس في تطوير ادارة الشبكات الكهربائية ما يهدف الى توفير استهلاك الطاقة وتعزيز الفرص الاقتصادية الى جانب تقليل الانبعثات الكربونية وعليه فان الشبكات الكهربائية الذكية اصبحت حاجة ملحة عند جميع مشغلي ومنظمي الشبكات الكهربائية على المستوى العالمي.

وقال النوري الذي ناب عن راعي الحفل وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل خلال كلمته في مؤتمر ومعرض الكويت للشبكات الكهربائية الذكية والذي اقيم بفندق «راديسون بلو» ان البلاد تشهد حاليا مشروعات تنموية كبرى ونمواً ملحوظاً في التطور والبناء مما يتطلب توفير طاقة كهربائية بطرق حديثة ومتطورة لتتماشى مع تلك المشروعات الكبرى في بلدنا الحبيب لترشيد الاستهلاك حيث انه وصل في الصيف الماضي الى (14420) وزيادة بنسبه 3.7 % بزيادة عن العام الماضي وهذا يعكس نمواً في الطلب الامر الذي يتطلب المزيد من البحث عن وسائل حديثة ودراسات مستفيضة حول ادارة الشبكات الكهربائية في صورة اقتصادية متطورة آملين من مؤتمركم هذا توفير الحلول المناسبة لهذا الامر.

ولفت الى سعي الوزارة نحو ترشيد الاستهلاك واستخدام احدث التقنيات الموجودة في تشغيل وتأمين خدمات الكهرباء كما تسعى الى تشجيع المشاركات في هذه المؤتمرات والمعارض لما لها من اثر طيب في متابعة ماتوصل اليه العلم في مجال ادارة الشبكات سواء في النقل او التوزيع خاصة وان معدلات استهلاك الكهرباء في الكويت تعتبر مرتفعة نسبيا وهذا يتطلب عمل مجتمعي متكامل بين الاطراف سواء اجهزة حكومية او مؤسسات مجتمع مدني وكذلك دور الاسرة المهم في هذا الجانب، موضحا ان الوزارة تعمل على تفعيل برامج الترشيد بالتفاعل المجتمعي واستخدام تقنيات الترشيد الجديدة في الاسواق والسعي الدائم عن الوزارة لزيادة نسبة هذا التحسن بشكل سنوي .

من جهته قال رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل ان المؤتمر يناقش قضية نعتقد أنها «أم القضايا» فالطاقة ومنذ الأزل هي المحرك الرئيس لعجلة التقدم والازدهار التكنولوجي العالمي الذي نراه حولنا، وهي أيضاً المحرك الرئيس لما نراه حولنا من صراعات وحروب تنخر بمنطقتنا بشكل خاص وتؤجج الكثير من بؤر التوتر حول العالم، موضحا انكم تعلمون التحديات كبيرة فنحن أمام مرحلة متقدمة من مراحل التطور التقني ونطرق أبواب الثورة الصناعية الرابعة، وعالم الروبوت أصبح واقعاً ملموساً على أرض الواقع، ونحن بلد نفطي معني قبل غيره بهذه التحديات الفنية والتكنولوجية، لافتا إلى أن جمعية المهندسين الكويتية كانت على الدوام مواكبة لهذه التحديات وقاموا بانشاء أول لجنة فنية تطوعية للطاقة أولاً ومن ثم لرفع كفاءة الطاقة منذ نحو 8 أعوام، وتقوم هذه اللجنة بدور مميز بعملها التطوعي، ونحن فخورون بعلاقتنا مع المنظمة الأوروبية الخليجة للطاقة النظيفة التي يقام هذا المؤتمر بالتعاون معها وهو مرحلة متقدمة للتعاون بيننا وصلنا لها بعد أن قمنا بعقد ورشتين اقليميتين دربنا معا فيها العشرات من المهندسين الكويتيين على أنظمة الطاقة المتجددة واستخداماتها وتالياً استخدام الأنظمة الذكية بعد أن قمنا بعقد مؤتمر خاص عن المدن الذكية منذ أكثر من 3 سنوات .

وقال العتل انني لست بصدد توضيح أهمية هذا المؤتمر فأهل مكة أدرى بشعابها وكلكم سياسيون وفنيون من المتخصصين، إلا أنه من المفيد أن نشير الى أن تطوير الشبكات الكهربائية واستخدام الأنظمة الذكية في مجال الطاقة ضرورة ملحة لمواكبة تطلعات رؤية الكويت 2035 من ناحية استيعاب الشبكات الكهربائية لمصادر الطاقة المتجددة المتنوعة وكذلك تعزيز آليات النقل والتحكم والتفاعل السريع مع تغيرات الطلب على الطاقة الكهربائية ليجعلها أكثر موثوقية وفعالية ولعل هذا هو المحور الرئيس الذي يدور حوله المؤتمر ونحن على ثقة تامة بأن توصياته ستكون خلاصة للخبرات العالمية المشاركة فيه لتكون على طاولة أصحاب القرار في هذا الوطن المعطاء.

