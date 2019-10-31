وطن النهار

شارك ديوان المحاسبة في الملتقى العربي الثاني عشر للموارد البشرية وإدارات التدريب في الدول العربية بعنوان «بناء المنظمات لمستقبل متميز» خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019 في الإمارات العربية المتحدة في دبي. وضم الوفد المشارك رئيس قسم تحديد الاحتياجات التدريبية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية عبدالكريم السرحان، واختصاصي أول تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية فيء الأحمد.

وقال السرحان ان الملتقى ناقش أهم الموضوعات المختصة بمجال الموارد البشرية والتدريب، حيث تناول الملتقى عدة محاور مهمة من ضمنها الرؤية الاستراتيجية للموارد البشرية والتحديات المستقبلية التي تواجهها، ونظم الكفاءات الوظيفية، ودورها في تطوير منظومة التدريب، بالإضافة إلى ضمان الجودة لها واستعراض المدارس الفكرية في تقييم الأثر التدريبي. وأضاف أن الملتقى خرج بعدة توصيات أهمها التوسع في أساليب تنمية الموهوبين ودعم تطبيق أفكارهم الإبداعية داخل المؤسسات، وإعداد ملف تدريبي لكل موظف يتضمن الربط بين المسارات الوظيفية والتدريبية، والاهتمام بالتدريب الذكي ودراسة مدى جدواه وقابلية المؤسسة لاستخدامه، مشيراً إلى أن التوصيات اشتملت على تطبيق قياس أثر التدريب على المدى البعيد من خلال وضع مؤشرات خاصة بذلك، والتوسع في الزيارات الميدانية مستقبلاً وعرض التجارب المؤسسية الرائدة بما يسهم في نقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات.

وأوضح السرحان أن الملتقى تضمن زيارة ميدانية لأكاديمية شرطة دبي وتم خلالها عرض التجربة الرائدة في مجال التدريب الذكي التفاعلي وكيفية توظيف توجهات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العملية التدريبية.

