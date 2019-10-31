وطن النهار

تتفنن الايادي الكويتية التطوعية في تخضير صحراء البلاد ومدنها عبر خطط مدروسة لزيادة الرقعة الخضراء استجابة للرغبة الاميرية السامية كون التخضير ضرورة حضارية وسمة انسانية وامل المستقبل. في هذا الشأن قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح لـ(كونا) أمس ان الهيئة تدعم الفرق البيئية التطوعية لزيادة الرقعة الخضراء في البلاد والمساهمة في زيادة المحميات الطبيعية بما يسهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها. واوضح ان الهيئة تتعاون مع هيئة الزراعة والنشطاء البيئيين لاقامة مشاريع وانشطة اخرى خاصة بالتخضير بمختلف مناطق الكويت لزيادة النباتات الفطرية والمحافظة على الصحة العامة وتقليل نسبة العواصف الترابية.

وافاد بأن هيئة الزراعة لديها مشاريع كثيرة مع نقطة الارتباط بالمشاريع البيئية لاستغلال التعويضات البيئية لزيادة الرقعة الخضراء والتنوع الاحيائي في المحميات حيث سيتم زراعة نبات (العرفج والرمث) وغيرها فيها.

وذكر ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقوم بجهود كبيرة في سبيل التخضير إذ تزرع النباتات الفطرية في مشاتلها الخاصة ومناطق اخرى من البلاد مؤكدا دعم الهيئة الكامل لمثل هذه المشاريع التي تسهم في الحفاظ على البيئة وزيادة التنوع الاحيائي.

حلم أخضر

من جانبه قال رئيس جمعية (حلم اخضر) شبيب العجمي في تصريح مماثل لـ (كونا) ان الفريق يقوم بجهود كبيرة في التخضير إذ يتم تشجير جميع المساحات في مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكامل في منطقتي الشويخ والعارضية.

واشار الى التعاون مع وزارة التربية لتزويد المدارس بالشتلات ووزارة الاوقاف لتخضير المساجد فضلا عن تزويد معسكرات الحرس الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية والديوان الاميري وشركة نفط الكويت ووزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. واضاف ان الفريق قام ايضا بتزويد معهد الكويت للابحاث العلمية بـ 40 ألف شتلة لمحمية (اللياح) فضلا عن آلاف الشتلات سواء في محمية (سعد) او محمية الجهراء كما تم توزيع الشتلات على المواطنين في مواقع مخصصة للمخيمات الربيعية في منطقة (كبد) وطريق العبدلي وطريق الوفرة ودعم اصحاب المزارع بأعداد كبيرة اخرى من هذة الاشجار. واوضح ان آخر مشاريع التخضير تمثل في تخضير منطقة الخيران بالتعاون مع وزارتي الاشغال والدولة لشؤون الاسكان والهيئة العامة للزراعة فضلا عن متابعة الحزام الاخضر في مدينة صباح الاحمد بطول 6 كيلومترات وزراعة 7600 شتلة هناك بين سدر ورمث وعرفج وطلح وغيرها لافتا الى زيادة الغطاء النباتي للعمل على تخفيض درجات الحرارة مستقبلا ووقف زحف الرمال.

