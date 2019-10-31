وطن النهار

قال رئيس اللجنة المنظمة العليا لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية بسام الشمري ان مسابقة (هاكثون الكويت) تعد ميدانا للتنافس الإبداعي والابتكاري بين طلاب الجامعات وتنمي قدراتهم الابتكارية.

واضاف الشمري في تصريح صحافي أمس ان المسابقة التي اطلقتها الجائزة في مرحلتها الثانية تعد عملا تعليميا تدريبيا مهاريا يهدف الى تصنيع أفكار الطلبة المشاركين بشكل رقمي.

واوضح ان المسابقة يشارك فيها الموهوبون من طلاب الجامعات للإبداع في مجال البرمجة والتحكم اللاسلكي وتوليد الأفكار وكيفية مواجهة الصعوبات أثناء تنفيذ المشروع.

واشار الشمري الى ان المسابقة شهدت نشاطات وورش عمل إبداعية متميزة شارك فيها عدد من طلاب مختلف الجامعات في الكويت ويشرف عليها مختصون في التصميم وإنتاج المشاريع الرقمية القائمة على الأفكار التي ابتكرها هؤلاء الطلبة.

وذكر ان التدريب في المسابقة يتم وفق خطة مدروسة تبدأ بخطوات إنتاج الفكرة ثم وضع خطة متكاملة للتصميم وتجسيد الفكرة وبلورة الأمور الفنية والأدوات العملية والإلكترونية مع وضع بدائل وفق المعايير الفنية والكلفة وتطوير السرعة في العمل لجعل تلك الفكرة واقعا رقميا يحل بعض المشكلات المجتمعية، مفيداً انه تم توزيع المشاركين إلى فرق عمل بدأت كل منها بوضع خرائط ذهنية ومناقشة طرق البحث المناسبة للأفكار المطروحة حيث انطلقت مشروعات رقمية عدة منها إعداد منتج صغير يوضع في الغابات والمناطق الواسعة ويتمكن من إرسال تحذير إلى الجهات المختصة في حال حدوث حريق ما يتوقع أن يكون هذا المنتج أسرع من الأقمار الصناعية.

ولفت الشمري الى أن هناك فريقا آخر قام بإنشاء نظام متكامل يساعد على كيفية استخدام التكنولوجيا في تربية الأطفال حيث ينتج تطبيقا يتيح لولي الأمر توجيه الطفل إلى الأمور التي يجب القيام بها قبل الإقدام على عمل معين كغسل اليدين قبل أكل الحلوى الموجودة في الجهاز، موضحاً ان الفريق الثالث يعمل على إنجاز فكرة حذاء يقيس الوزن بشكل مستمر مبينا ان ما يميز هذه الفكرة ان هذا الحذاء الرقمي ينبه صاحبه إلى زيادة الوزن في حال حمله أشياء أكثر من المسموح بها.

وذكر ان الفريق الرابع يعمل على فكرة إعداد كرسي للمطاعم سهل التحرك ويعمل على الطاقة الشمسية ويتنبأ بنزول المطر فيقوم بتغليف تلك الكراسي تلقائيا ليحميها من المطر أو الغبار.

يذكر ان جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية أطلقت مسابقة (هاكثون الكويت) بالتعاون مع مركز الكويت للابتكار خلال الشهر الحالي ضمن مبادرتها الجديدة هذا العام (أكاديمية المعلوماتية) التي تهدف إلى تنمية المهارات التكنولوجية والبرمجية لدى الشباب وتدريبهم على الاختراع والابتكار.

