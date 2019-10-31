وطن النهار

عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2019/2020 اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير فهد الشتيلي وحضور ممثلي الجمعيات التعاونية بالمنطقة الوسطى والتي تضمنت ممثلي جمعية «عبدالله المبارك، أشبيلية، العارضية، الأندلس وصباح الناصر» وممثلي الجمعيات التعاونية بالمنطقة الشمالية والتي تضمنت «جمعية الجهراء، النعيم، النسيم، سعدالعبدالله والعبدلي» بالإضافة إلى جمعية الثروة الحيوانية للمساهمة في توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنين والمقيمين.

وقال الشتيلي في تصريح صحافي بعد الاجتماع بأن دعوة البلدية لممثلي الجمعيات التعاونية الراغبة في تقديم خدمات للمساهمين يأتي في إطار تواصلها وتنسيقها مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر نظرا لقرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر المقبل وحتى 15 مارس من العام القادم.

وأشار الشتيلي إلى إنه بعد التنسيق مع ممثلي الجمعيات التعاونية وإستكمالا لما أعلنت عنه الأسبوع الماضي بتوفير 18 موقعا خدميا في مناطق المخيمات فقد تقرر إضافة موقعين جديدين ليصبح عدد المواقع الخدمية التي تم توفيرها 20 موقعا خدميا لرواد البر.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الرقابة على المخيمات مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفة على ممثلي الجمعيات التعاونية الالتزام بجميع الشروط والضوابط المحددة من قبل البلدية في موسم التخييم.

