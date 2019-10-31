وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة بالمجلس البلدي على تعديل قرار المجلس بخصوص أنشطة واجهة شرق البحرية سوق السمك، كما وافقت على ترخيص مظلات مؤقتة للساحات المرخصة للمطاعم «طاولات».

وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال أنه تم تأجيل مقترح زيادة الطوابق في مواقف برج التحرير لحين دعوة وزارتي المواصلات والاشغال العامة، فيما رفضت اللجنة مخاطبة الإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني وإدارة التنظيم بشأن طلب إحدى الشركات العقارية الغاء الدمج واعادة القسيمة رقم «6» من المخطط التنظيمي بمنطقة القبلة لوضعها السابق قبل الدمج.

وذكر ان اللجنة احالت للجهاز التنفيذي إعادة تخصيص مبنى أكاديمية الكويت لتقنية السيارات لتدريب الشباب الكويتي ضمن القسائم رقم «89-90» في منطقة الشويخ الصناعية الأولى القطاع رقم «5»، كما احالت طلب اصدار قرار تخصيص لمحطتي فهد السالم - احمد الجابر التابعين لشركة النقل العام الكويتية للجهاز التنفيذي، واحالت ايضا للجهاز اصدار وثيقتين منفصلتين لعقارات مركز الراية الموصوفة بالقسائم رقم «2،5» العائدة لشركة الصالحية العقارية.

واوضح كمال ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة الدوحة رقم «3»، فيما أبقت على الجدول إلغاء تخصيص المواقع غير المحافظ عليها وغير المستعملة بجزيرة فيلكا لحين دعوة فريق تطوير الجزيرة.

