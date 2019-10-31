وطن النهار

عقد مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة، اجتماعا استثنائيا في مقرها بميدان حولي، لاختيار رئيس مجلس الادارة الجديد خلفا للرئيس السابق فهد العصيمي الذي تقاعد أخيراً من الهيئة، واتفق المجلس بالإجماع على تزكية عبدالله المطيري رئيسا جديدا لمجلس الإدارة بعد ان كان يشغل منصب نائبا للرئيس. وثمن رئيس النقابة الجديد عبدالله المطيري، هذه الثقة الكبيرة التي منحها إياها اعضاء مجلس الادارة، معربا عن أمله بأن يكون عند حسن ظن الجميع وان يوفق في تحقيق اهداف النقابة بالدفاع عن العاملين في الهيئة العامة للقوى العامة والحفاظ على حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى دور الموظفين الكبير والمهم في تنظيم سوق العمل الكويتي.

وأكد المطيري في تصريح صحافي، ان مجلس ادارة النقابة حريص على حماية حقوق جميع الموظفين، خاصة وانهم يبذلون جهودا كبيرة في سبيل الارتقاء بدور وعمل هيئة القوى العاملة الكفيل في تنظيم سوق العمل والمحافظة على حقوق العمالة الوطنية العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، وكذلك العمالة الوافدة وفق معايير منظمات العمل الدولية التي صادقت عليها الكويت في المحافل العالمية المهتمة الخاصة بحقوق الانسان.

وشدد المطيري، على أن النقابة ماضية قدما في انتزاع جميع الحقوق المشروعة للموظفين والحفاظ على الكوادر والبدلات المستحقة، لاسيما الخاصة بالعاملين المكلفين في التفتيش على مواقع العمل الخطرة والملوثة، إلى جانب التصدي لكل من يحاول الإساءة للموظفين أو التشكيك بدورهم الكبير.

