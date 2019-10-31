وطن النهار

أكد وكيل وزارة الاوقاف المساعد للتخطيط والتطوير الكويتي وليد العمار أمس الاربعاء حرص الكويت على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير الخطط الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها وفق تقنيات حديثة وآمنة. وقال في تصريح لـ «كونا» على هامش معرض قطر المنعقد تحت شعار (مدن آمنة وذكية) ان المعرض يعد من الفعاليات العالمية المهمة التي تقدم افضل الحلول والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات لافتا الى التجارب الإقليمية والعالمية المتميزة والخبرات المشاركة فيه. واضاف ان وزارة الاوقاف تتطلع الى الاستفادة من جميع التقنيات الذكية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات سعيا الى تطوير ادائها والربط بين قطاعاتها.

